Fünf Halbstarke versuchen Zigarettenautomaten zu knacken

Teilen

Symbolfoto © Hendrik Schmidt/dpa

Marktoberdorf – Fünf Halbstarke versuchten am Freitag einen Zigarettenautomaten in Marktoberdorf zu knacken. Allerdings wurden sie dabei beobachtet und anschließend von der Polizei aufgegriffen. Laut Polizeibericht gingen die Jugendlichen gezielt vor und verursachten Schäden an dem Automaten, einer Laterne sowie an einem Garten in der Nähe des eigentlichen Tatorts.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags wurde die Polizei von Anwohnern verständigt, weil verdächtige Geräusche und ebensolche dunkel gekleidete Personen an einer Bäckerei in der Kemptener Straße zu sehen waren. Es handelte sich um mehrere Jugendliche, die genau beschrieben werden konnten, berichtet die Polizei.

Die Halbstarken konnten etwas später in der Nähe angetroffen werden und flüchteten zunächst in verschiedene Richtungen. Die Polizisten holten jedoch zwei davon ein und nahmen sie fest. Drei weitere Täter wurden den Beamten zufolge anschließend an ihrer Wohnadresse ganz in der Nähe angetroffen.

Gemeinsam hatten die Jugendlichen versucht, mit verschiedenen Gegenständen den Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Um nicht so gut gesehen zu werden, schlugen sie davor noch eine Lampe im Bereich des Automaten kaputt. Außerdem beschädigten sie in der Nähe einen Gartenzaun, eine Gartentüre und einen Blumentopf.

Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 500 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder entlassen.

kb