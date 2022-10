Vorverkauf Andreas Gabalier: “Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!”

Die Tour 2023

Im Juli ist es wieder soweit: In der Reihe der allgäu concerts wird auch Volksrocker Andreas Gabalier mit seiner fulminanten Bühnenshow zu sehen sein. © AllgäuConcerts

Bereits am 18. Oktober, 12 Uhr startet Eventim Pre-Sale für Andreas Gabaliers “Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!”, der allgemeine Vorverkauf läuft ab 21. Oktober um 10 Uhr an. Das Konzert findet am 21. Juli 2023 um 20 Uhr im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein, Füssen statt.

Natürlich werden auch auf der Tour im nächsten Jahr Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: seine Fans begeistern und mitreißen. Authentizität ist die Stärke von Andreas Gabalier, gigantische Bühnenbilder und eine internationale Showinszenierung bieten ihm immer wieder den professionellen Rahmen, der den Vergleich mit internationalen Weltstars nicht scheuen braucht.

„Meine Fans sind einfach der Wahnsinn!“, freut sich der Volks-Rock´n´Roller. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass es – trotz der schweren Zeiten – eine derartige Ticket-Nachfrage für meine Konzerte gibt. Das macht demütig und euphorisch zugleich.“ Nun macht Andreas Gabalier seinen treuen Anhängern ein einmaliges Geschenk: es wird zusätzliche Open Air Shows in den schönsten Freilicht-Locations im deutschsprachigen Raum geben sowie weitere, spektakuläre Arena-Highlights. Alle unter dem Motto „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ und mit Sicherheit wieder absolute Publikumsmagneten.