Wer kennt „Marla“?

© Tierheim

Marktoberdorf/Biessenhofen – Die junge Hündin, von den Mitarbeitern des Tierheim Marktoberdorf, Marla genannt, wurde Anfang März mitten in Biessenhofen mit einer Leine um den Hals aufgegriffen. Marla dürfte ein Kangal-Mix und zwischen zehn und 18 Monate alt sein.

Die hübsche Hündin trägt einen bosnischen Chip, der aber weder in Deutschland noch in der EU registriert wurde. Marla ist anfangs unsicher und kennt nicht viel von der Welt. Sie ist verspielt, tobt für ihr Leben gern und sucht Anschluss. Vor allem will sie aus dem Zwinger raus. Für Marla kommen aber nur erfahrene und sportlich aktive Hundehalter in Frage.



Allerdings suchen die Tierheimmitarbeiter auch nach der „Vergangenheit“ der Hündin: Wer kennt Marla und weiß, wo sie in unserer Umgebung untergebracht war? Oder wer (Verein oder Privatperson) den Hund nach Deutschland importiert hat? Infos bitte an info@tierheim-marktoberdorf.de oder unter Telefon 08342/5676 (Anrufbeantworter).