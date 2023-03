Wohin mit Fundtieren in und um Marktoberdorf?

Von: Angelika Hirschberg

Fundtiere in und um Marktoberdorf können jetzt in der Tierarztpraxis am Auerberg abgegeben werden. © Hirschberg

Marktoberdorf - Das Tierheim in der Ostallgäuer Kreisstadt ist geschlossen und der neue Vorstand arbeitet fieberhaft daran, dass die Wiedereröffnung schnellstens möglich wird. Doch wohin mit den Fundtieren in der Zwischenzeit? Jetzt hat sich in Abstimmung mit der Polizei eine Lösung ergeben.

Im Tierheim Marktoberdorf können sie derzeit nicht aufgenommen werden: streunende, verirrte oder gar ausgesetzte Haustiere. Deshalb ist das nun mit der Polizeidienststelle in Marktoberdorf abgesprochene aktuelle Vorgehen so, dass Fundtiere in der Tierarztpraxis am Auerberg in Stötten abgegeben werden können. Nachdem das Tier dort eingehend untersucht und gegebenenfalls auch behandelt wurde - die Kosten dafür werden vom Tierheim in Marktoberdorf getragen - wird das Tier in die Obhut eines befreundeten Tierheims übergeben. Natürlich nur, sofern der Besitzer nicht ermittelt werden kann.

Fundtierversorgung ist Pflicht

Dieser Vorgang wird mit Foto dokumentiert, sodass der rechtmäßige Besitzer, wenn er sich meldet, die Information, wo sich sein Tier aufhält, jederzeit bekommen kann. Für den aktuellen Vorstand des Tierschutzvereins ist dieser Ablauf die einzige Möglichkeit, seiner Verpflichtung nachzukommen, sich um Fundtiere zu kümmern.