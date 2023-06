Gabler-Saliter-Bank zieht Bilanz und bestätigt hohen Anspruch

Die Gabler-Saliter-Bank mit Stammsitz in Obergünzburg blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. © Gabler-Saliter Bankgeschäft AG

Obergünzburg – Klein, aber fein. Die Gabler-Saliter-Bank mit Stammsitz in Obergünzburg blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Sie erzielt gegen den Branchentrend ein Betriebsergebnis von über zwei Prozent der Bilanzsumme, wie Vorstand Stefan Gabler, Bankier in der sechsten Generation, anlässlich eines Bilanzpressegesprächs vergangene Woche bekanntgab.

Mit 217 Millionen Euro Bilanzsumme und 4.000 Kunden ist die Gabler-Saliter Bankgeschäft AG eine kleine, schlagkräftige Bank. „Gerade vor dem Hintergrund des dynamischen Markt­umfeldes und der stetig steigenden regulatorischen Anforderungen ist unser Ergebnis außergewöhnlich gut“, so Vorstand Stefan Gabler.



Spezialisiert auf vermögende Investoren

Die Gabler-Saliter Bankgeschäft AG ist spezialisiert auf anspruchsvolles und kurzfristiges Kreditgeschäft mit vermögenden Investoren. Das Neu­kreditvolumen konnte hier um 13 Prozent auf 75 Millionen Euro gesteigert werden. Stefan Gabler meint dazu: „Wir konzentrieren uns auf Kunden mit sehr hohen Ansprüchen. Diese wünschen und erhalten von uns eine persönliche und qualifizierte Betreuung. Standardprodukte, Servicecenter und Mittelmaß genügen da nicht.“



Durch die strategische Entscheidung, in der Vergangenheit keine eigenen Wertpapieranlagen zu erwerben und damit aus Risikoerwägungen bewusst auf Erträge zu verzichten, ist das Haus von den Anleihekursrückgängen durch die jüngsten Zinserhöhungen nicht betroffen.



Goldlager waren ausverkauft

In der Vermögensbetreuung stieg die Anzahl der aktiv betreuten Kundendepots um neun Prozent. Neukunden gewinnt die Gabler-Saliter Bankgeschäft AG überwiegend über Empfehlungen und persönliche Kontakte. „Wir schaffen unseren Kunden Mehrwerte durch anspruchsvolle Finanzierungslösungen“, so Vorstand Stefan Lindermeir. Auch der Goldumsatz hat sich fast verdoppelt. „Mehrmals waren unsere Goldlager ausverkauft. Daneben haben wir die Zinswende genutzt, um wieder attraktive Guthabenzinsen an unsere Kunden zu bezahlen“, führt Lindermeir aus.



Mit dem IT-Wechsel zum Branchenprimus Atruvia hat sich die Bank auf die Herausforderung der digitalen Zukunft eingestellt. „Wir haben damit eine tragfähige Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit und das weitere Wachstum unserer Bank geschaffen“, erläutert Vorstand Stefan Blaukat.



Neuer Standort im Herzen von München

Neben den Standorten im Allgäu, Obergünzburg, Kempten und Babenhausen hat die Bank aufgrund des steigenden Kundeninteresses an außergewöhnlichen Beratungsleistungen vor zwei Jahren die Repräsentanz Baden-Württemberg in Pforzheim und Anfang dieses Jahres eine Repräsentanz direkt im Herzen von München eröffnet.



Die Gabler-Saliter Bankgeschäft AG gehört zu den noch elf verbliebenen unabhängigen und inhabergeführten Privatbanken Deutschlands und die Familie Gabler zu den wenigen über drei Jahrhunderte nachhaltig erfolgreichen Familien Deutschlands.



Zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sagt Dr. Jörg Gabler: „Wir haben von den meisten spekulativen Unternehmungen die Finger gelassen und auf einige kurzfristige Gewinne bewusst verzichtet. Das bereue ich nicht. Der Grund und Boden, die lokal verwurzelten Firmen und die Reserven in Edelmetallen haben jeden Sturm überdauert.“