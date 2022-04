Gaffer stören Polizei bei der Unfallaufnahme

Symbolfoto © picture Alliance/ André Wagenzik

Kaufbeuren – Am Gründonnerstag wurde die Kaufbeurer Polizei von Gaffern an ihrer Arbeit gehindert. Eine Fußgängerin nutzte nicht die Ampel in der Neugablonzer Straße und wurde daraufhin von einem Autofahrer erfasst. Laut Polizeibericht wurde sie durch den Zusammenprall mittelschwer verletzt.

Am Donnerstagabend überquerte eine 43-jährige Fußgängerin die Neugablonzer Straße, ohne die daneben befindliche Fußgängerampel zu benutzen. Sie sprang hinter einem auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug hervor, was ein 26-jähriger Pkw-Lenker der Polizei zufolge zu spät sah.

Trotz Vollbremsung erfasste der junge Mann die 43-Jährige frontal. Sie erlitt dadurch mehrere Platzwunden am Kopf.

Inwiefern dem 26-Jährigen überhaupt ein Tatvorwurf gemacht werden kann, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fußgängerin einen Wert von knapp zwei Promille. Sie wurde wegen ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme versammelten sich zudem zahlreiche Personen an der Unfallstelle, um zuzusehen. Einer der Gaffer zeigte sich über sein Fehlverhalten derart uneinsichtig, dass die Polizeibeamten ihm einen Platzverweis aussprechen mussten.

kb