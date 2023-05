Parkgarage soll größer aber „grüner“ werden

Von: Felix Gattinger

Parterre und Untergeschoß gibt es bereits beim Bestandsgebäude. Der Neubau soll noch ein Stockwerk mehr bekommen. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Das große Parkhaus im Stadtteil Hirschzell neben dem Eichenspielplatz ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist eine Sanierung des Bestandsgebäudes in der Reihenhaussiedlung nicht mehr wirtschaftlich, so dass das Bestandsgebäude abgerissen werden soll, um einem noch größeren Neubau zu weichen. Weil bereits das alte Gebäude von seinen Dimensionen her die stadtplanerisch gewünschten Maße deutlich überschreitet, soll für den Neubau nun der Bebauungsplan geändert werden.

Um dem nicht geringer werdenden Bedarf an Parkplätzen gerecht zu werden, plant die Eigentümergemeinschaft des Grundstücks nun entlang der Schwabenstraße zwischen Ahorn- und Eichenstraße ein neues, 50 Meter langes Gebäude mit einem zusätzlichen Stockwerk für weitere Parkplätze zu bauen. Weil dem Vorhaben die aktuellen Planungsziele des bisherigen Bebauungsplanes entgegenstehen, die Stadtverwaltung die zusätzlichen Parkplätze für notwendig erachtet, hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Stadtrat in einem Empfehlungsbeschluss nahegelegt, den geltenden Bebauungsplan entsprechend anzupassen. Durch die zusätzlichen Parkplätze im neuen Gebäude verspricht sich die Stadtverwaltung eine Verringerung des auf dem Viertel lastenden „Parkdrucks“, wie Theresa Bartl, die neue Leiterin der Abteilung Stadtplanung und Bauordnung in ihrem Sachvortrag erläuterte. Das bringe die Möglichkeit, den umliegenden Straßenraum zu begrünen und aufzuwerten.



Vorgaben und Bedingungen

Die Änderung des Bebauungsplans knüpft sich jedoch an eine Reihe planerischer und baulicher Vorgaben, durch welche der Eingriff ins Gesamtbild und die damit einhergehende Flächenversiegelung kompensiert werden soll: So bedingt sich die Abteilung für Stadtplanung und Bauordnung beispielsweise aus, den Wegfall von Grünflächen durch eine Aufwertung bestehen bleibender Grünflächen zu ersetzen und gegebenenfalls Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Ebenfalls dazu beitragen sollen Fassadenbepflanzungen und die Begrünung des Gebäudedachs.



Weiterhin soll durch Gestaltung der Fassade und ihrer Strukturen die „Außenwirkung“ des massigen Baus reduziert werden. Damit solle, heißt es in der Beschlussvorlage, „Rücksicht auf die bestehende kleinteilige Struktur der Reihenhaussiedlung“ genommen werden. Ferner soll ein Immissionsgutachten Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärm und Abgasen aufzeigen.



In Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft soll im Falle einer Zustimmung durch den Stadtrat ein Planungsbüro damit beauftragt werden, einen entsprechenden Entwurf zur Bebauungs- und Grünordnungsplanänderung zu erstellen.

Kommentar von Felix Gattinger

Cui bono? So vage die einzelnen Vorgaben in der Beschlussvorlage auch formuliert sind, eins ist klar: Im Fall dieses Objekts scheint der Stadtverwaltung die Schaffung neuer Parkplätze in einer Reihenhaussiedlung wichtiger zu sein, als der Flächenversiegelung in Hirschzell entgegenzuwirken. Fest steht auch, dass in der unmittelbaren Umgebung kaum Geschäfte oder größere Gewerbe angesiedelt sind, und es nur wenige (eingeschränkte) Halteverbote gibt. Somit stellt sich vor allem die Frage: Wie viele Parkplätze braucht eine Reihenhaussiedlung und wofür?