Fast eins Promille: Pkw-Fahrerin kommt von der Straße ab

Kaufbeuren – Eine Frau verursachte am Samstag in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall. Glücklicherweise beschädigte sie, von der Straße abkommend, nur ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und einen Baum. Von diesem Vorfall in Kaufbeuren berichtet die Polizei.

Am 19. Februar gegen 12.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Mindelheimer Straße zur Buronstraße. Eine 57-jährige Kaufbeurerin fuhr mit ihrem Pkw aus der Buronstraße und verließ den Kreisverkehr nach rechts in Richtung Leinau. Kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs kam sie laut Polizei zuerst vom Fahrstreifen nach links ab und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Kurz darauf lenkte sie stark nach rechts, überfuhr dabei einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum.

Die Streifenbeamten führten bei der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,91 Promille. Die 57-Jährige erlitt bis auf einen erhöhten Blutdruck keine Verletzungen. Vorsorglich wurde sie in das nächste Krankenhaus gebracht.

Die alkoholisierte Autofahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Schadenshöhe beläuft sich Schätzungen der Polizei nach insgesamt auf circa 7.000 Euro.

