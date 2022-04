BenefizFilmzeit zugunsten ukrainischer Flüchtlinge

Am Muttertagswochenende veranstaltet das Allgäuer Autorenfilmfestival zwei Benefizfilmzeiten zugunsten ukrainischer Flüchtlinge im Allgäu. © Filmzeit

Kaufbeuren/Kempten – Am Muttertagswochenende veranstaltet das Allgäuer Autorenfilmfestival zwei Benefizfilmzeiten: In Kaufbeuren am 7. Mai als Abendveranstaltung im Stadttheater und in Kempten als Sonntagsmatinee am 8. Mai im Colosseum Center. Auf dem Programm stehen eine deutsch-ukrainische Produktion und drei Kurzfilme aus der Ukraine. Dazu gibt es kurze Einblicke in die ukrainische Literatur und Musik. Der Erlös geht an den AK Asyl in Kaufbeuren und die Diakonie Kempten.

„Der Krieg in der Ukraine rührt an unser aller Grundfesten und verlangt auch von der Kultur eine klare Haltung gegen das immer brutaler werdende Kriegsgeschehen“, sagt Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw. Um die ukrainische Kultur den Bürgern der Region nahezubringen, organisierten sie und ihr Team die beiden Benefizvorstellungen.



Gezeigt werden folgende ukrainische Kurzfilme im filmzeit-Mix der Genres:

• „Diorama“ – Dokumentarfilm von Zoya Laktionova. Ein melancholischer Film über einen verlassenen ukrainischen Strand und eine postapokalyptische Landschaft. Zwölf Minuten.

• „Der Veteran“– Spielfilm von Rainer Ludwigs. Nach den Kämpfen im Donbas besucht Bogdan seine Mutter in Deutschland. Hier eröffnen sich ihm unerwartete Möglichkeiten. Wird er bleiben oder an die Front zurückkehren? (30 Minute+n)

• „Deep Love“ – Animationsfilm von Mykyta Lyskov der 14 Minuten dauert. Ein rotzig frecher Film über die Zeit der Veränderung und den Weg der Ukraine in eine Demokratie. Ob es reicht, die Hauswände Blau-Gelb anzustreichen?

• „Me and Mariupol“ – Dokumentarfilm von Piotr Armianovski. Eine nostalgische Hommage an Mariupol mit Erinnerungen an eine gute Vergangenheit und die Hoffnung auf ein Wunder. Dauer: Zehn Minuten.

Der Kemptener Schauspieler Roman Just trägt als Rahmenprogramm Gedichte des zeitgenössischen Autors Serhij Zhadan vor sowie Passagen aus „Die weiße Garde“ von Michail Bulgakow. Der 1891 in Kiew geborene Schriftsteller gilt als einer der größten Satiriker der russischen Literatur.



Musikalisch umrahmt werden Filme und Lesungen von Larysa Mohylewska aus Odessa an der Violine und Magdalena Anna Simm aus Kaufbeuren am Cello. Die beiden spielen Werke von Mykola Lyssenko und Dimitri Tiomkin. Larysa Mohylewska gehört zu einer Gruppe von Musikerinnen und Musikern aus dem Odessa Opera Orchestra, die Zuflucht in Marktoberdorf gefunden haben.



Zur Erinnerung an das Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine kostet der Eintritt 19,91 Euro. Karten unter www.filmzeit-festival.de/tickets und www.kinokempten.de sowie an den Abendkassen.

kb