Gemeinderat Irsee: Erweiterung der Biogasanlage Oggenried

Landwirt und Energieerzeuger Mathias Satzger und sein Herzstück, die Strom- und Fernwärme erzeugende Gasturbine mit einer Leistung von 652 kW/h . © Foto: Wischhöfer

Von Jürgen Wischhöfer

Irsee – Landwirt Mathias Satzger aus Oggenried hat dem Irseer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Energiekonzept einer Strom- und Fernwärmeversorgung für den gesamten Markt Irsee vorgestellt.

Schon 2007 hat sich der Markt Irsee für eine Energieversorgung aus Oggenried stark gemacht. Der Brand vor zwei Jahren hatte den „­Selfmademan“ Satzger hart getroffen, aber wer die Anlage heute besucht, der kann die Wunden von damals nicht mehr ausfindig machen. Inzwischen sind die Hallen wieder aufgebaut und das Gelände mit einem Gitterzaun und einer Videoüberwachung sicherer gemacht.



Seit 2008 liefert die Satzger Nah- und Fernwärme ­GmbH über eine eigene Leitung Fernwärme von Oggenried nach Irsee. Ein Großteil der kommunalen Gebäude, viele Privathaushalte, die örtliche Gastronomie und das Schwäbische Bildungszentrum werden damit versorgt.



Die Energiewende ist für den vorausschauenden Energieversorger Satzger eine Steilvorlage. So berichtete er auf der jüngsten Gemeinderatssitzung über eine Erweiterung der Strom- und Wärmegeneratoren und den geplanten Neubau einer größeren Versorgungsleitung von Oggenried nach Irsee.



Nach letztem Stand soll die Leitung direkt von der Betriebsanlage in südöstlicher Richtung Oggenried und Irsee verbinden. Dabei verläuft der erste Teil über eigenen Grund der Nah- und Fernwärme ­GmbH, gefolgt von einem Stück durch die Staatsforsten und dann auf dem Grund der Gemeinde Irsee. Laut Satzger ist der Verlauf mit den betroffenen Grundstückbesitzern so gut wie abgeschlossen.



Die Verlegung der neuen Rohre wird in Form einer Wanderbaustelle verlaufen, so Satzger. Die Herzstück der Energieerzeugung sind die Strom- und Wärmegeneratoren, die von momentan zwei auf vier verdoppelt werden. In Verbindung mit einem großen Wärmespeicher (Puffer) auf dem eigenen Gelände könne eine kontinuierliche Wärmeversorgung für den Markt Irsee gewährleistet werden, betonte Satzger. Eine Besucherin aus Oggenried merkte an, dass durch die Erweiterung auch ein erhöhter Anteil von Biomasse durch Oggenried und deren engen Straßen transportiert werden würde. Bürgermeister Andreas Lieb gab daraufhin zu bedenken, dass es ja schon einen Versuch der Entlastung gegeben hätte, der aber an einer fehlenden Grundstückbereitstellung gescheitert sei.

Im Zuge der Erweiterung wurde von Mathias Satzger angeboten, die momentan noch am südlichen Teil von Oggenried gelagerte Biomasse in eigens dafür gebaute Silos auf dem Betriebsgelände zu verbringen, deren großflächige Dachkonstruktion wiederum mit Photovoltaik-Elementen ausgerüstet werde. Mit der zukünftigen Nutzung eines Wärmerückgewinnungs Systems wird zusätzlich noch die Abgastemperatur der vier Gasturbinen-Generatoren von 380 Grad Celsius genutzt, die den Wirkungsgrad der Gesamtanlage deutlich verbessern wird.



Ein in allen Punkten gelungener Vortrag des Landwirtes und Biogasenergieexperten Satzger, dessen Umsetzung den Markt Irsee in eine zukünftige autarke Energieversorgung bringen könnte. Nach Aussage von Bürgermeister Lieb sei an eine Versorgung aller im Markt angesiedelten Anwesen bis 2026 geplant.