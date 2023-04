Gemeinderat Mauerstetten will Tempo 30-Zonen in allen Ortsteilen

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Tempo-30-Zone wird in Mauerstetten großflächig ausgedehnt. © Hirschberg

Mauerstetten – Gut besucht war die jüngste Sitzung des Mauerstettener Gemeinderats. Der erste Tagesordnungspunkt „Festlegung der verkehrsregelnden Maßnahmen im Zuge der Umsetzung von Tempo 30-Zonen im Gemeindegebiet“ sorgte für entsprechendes Interesse. Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel, der Armin Holderried krankheitsbedingt vertrat, konnte zur weiteren Unterstützung den Geschäftsleiter der Gemeinde Franz Zitt sowie den Hauptkommissar der Kaufbeurer Polizeiinspektion Stefan Horend an diesem Abend begrüßen.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat in einer Sitzung mit dem Thema „Tempo 30-Zonen in den drei Ortsteilen“ beschäftigt und einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst. Dabei wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, das Gemeindegebiet zu durchforsten und innerörtliche Zonen zu suchen, in denen „30-er Zonen“ sowie in gewissen Fällen auch ein Verkehrsschilder-Abbau sinnvoll und möglich wäre. Gebildet wurde dafür eine Kommission bestehend aus Bürgermeister Armin Holderried, seinem Stellvertreter Manfred Höbel, dem Verkehrssachbearbeiter Stefan Horend von der Polizei, Franz Zitt vonseiten der Gemeinde und Hans Moser vom Landrats­amt Ostallgäu.

Geschäftsleiter Franz Zitt stellte anhand detaillierter Ortspläne das erarbeitete Konzept ausführlich vor und bat um Stellungnahmen und Vorschläge aus den Reihen der Ratsmitglieder, wobei Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel ganz klar darauf hinwies, dass dies alles nicht für „ewig in Stein gemeißelt“ sein müsse.

Weniger Schilder

In der sehr sachlich geführten Diskussion, in deren Verlauf die neuralgischen Punkte eingehend beleuchtet wurden, betonte Stefan Horend abschließend, dass diese Verkehrsberuhigung innerorts notwendig sei und man bei dieser Gelegenheit auch eine Auslichtung bei den Verkehrsschildern in Angriff nehmen solle. Schließlich würde in diesen verkehrsberuhigten Zonen ganz von selbst die „Rechts-vor-Links-Regelung“ in Kraft treten. Andererseits gebe es auch kurze Straßenabschnitte, in denen allein aus Gründen der Straßenführung nicht schneller gefahren werden könne. Hier seien Tempobeschränkungshinweise, die vor 20 und noch mehr Jahren aufgestellt wurden, heute völlig überflüssig.



Ausdrücklich wies der Verkehrsexperte noch darauf hin, dass niemand darauf pochen könne, dass die Polizei in diesen nun ausgewählten Zonen permanent den Verkehr überwache. Dazu reiche das Personal bei weiten nicht aus, sagte Horend.



Nach eingehender Beratung stimmte das Gremium mit zehn zu vier Stimmen dem vorgelegten Konzept hinsichtlich der Festlegung von Tempo 30-Zonen im Gemeindegebiet zu. Auch für den Abbau nicht notwendiger Verkehrsschilder kam es zu einer Mehrheit von zwölf zu zwei Stimmen.