Gemeinderat Pforzen: Wie ist es um die Feuerwehr bestellt?

Von: Klaus-Dieter Körber

Wie ist es um die Feuerwehr Pforzen bestellt? Das galt es zuletzt im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans herauszufinden. © Archivfoto Körber

Pforzen – Einstimmig hat der Pforzener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den aufgelegten Feuerwehrbedarfsplan gebilligt. Sicherheitsingenieur Markus Deutschenbaur hatte das 162-seitige Werk in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, Bürgermeister Herbert Hofer, den Kommandanten der beiden Feuerwehren Pforzen und Ingenried sowie dem zuständigen Kreisbrandrat erstellt.

In gestraffter Form stellte der Fachmann, der selbst aktiver Feuerwehrler ist, die umfangreiche Dokumentation vor, die alle fünf Jahre aktualisiert werden muss. Die Gemeindeverwaltung war dabei im Vorfeld stark gefordert, um die notwendigen Angaben zusammenzutragen, so beispielsweise die Bevölkerungszusammensetzung, örtliche Flächennutzung, Gebäudestrukturen mit entsprechenden Höhenangaben, sowie Objekte besonderer Art, von denen Gefährdungspotential ausgehen könnte bis zu vorhandenen Gefahrenstellen des öffentlichen Straßenverkehrs einschließlich Schwerpunkten. Vonseiten der Feuerwehr mussten die Einsätze der letzten drei Jahre sowie Personal- und Ausbildungsstand, Tagesverfügbarkeiten und Gerätestand erfasst werden.

Laut Sicherheitsingenieur Deutschenbaur sei der augenblickliche Personalbestand mit 250 aktiven Mitgliedern und 15 Jugendlichen in Pforzen sowie 32 Aktiven und 7 Jugendlichen in Ingenried erfreulich gut. Auch die Altersstruktur könne als ausgeglichen bezeichnet werden. Hinsichtlich Tagesverfügbarkeit gebe es gewisse Probleme, weshalb dieser wichtige Punkt für künftige Planungen keinesfalls aus den Augen zu verlieren sei.

Die Ausstattung des neuen Pforzener Gerätehauses bezeichnet Deutschenbaur als vorbildlich. In Ingenried gebe es da und dort gewisse Mängel, die aber verhältnismäßig einfach abzustellen wären. So sollte an eine entsprechende Absauganlage und für eine notwendige Ersatzstrom-Versorgung gedacht werden. Auch sollte laut des Fachmanns in absehbarer Zeit fehlende Schutzkleidung für ABC-Einsätze nebst Maßgeräten angeschafft werden. Dank der gut funktionierenden „Interkommunalen Zusammenarbeit im Feuerschutzwesen“ mit Hauptsitz in Germaringen sei man hinsichtlich Schlauch- und Schutzbekleidungspflege und Wartung der Atemschutzgeräten sehr gut aufgestellt. In puncto Atemschutzträger wäre eine personelle Aufstockung erwünscht. Hier sollte vor allem in Ingenried um interessierte aktive junge Leute geworben werden.

Beim Thema „Hilfsfristen und Abdeckbereiche“ sind die Standorte der beiden Feuerwehrhäuser als „gut platziert“ zu bezeichnen. Im Notfall sind die wichtigsten Bereiche in den entsprechenden Radien von 2,45 und 3,5 km zeitlich gut zu erreichen.

Bei den Fahrzeugen müsse mit Blick in die Zukunft investiert werden. Dabei sollten längere Lieferfristen einkalkuliert werden. Ein Löschfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug stehen für Pforzen sowie eine Tragkraftspritze für Ingenried auf der Agenda und müssen in die Beschaffungsplanung mit einbezogen werden. Hier schlug Deutschenbaur die Anschaffung eines „LF 20“ vor - Kosten: ca. 480.000 bis 500.000 Euro - zu erwartender Zuschuss: 100.000 Euro. Die Kosten für ein Mehrzweckfahrzeug bezifferte der Fachmann mit ca. 140.000 Euro - zu erwartender Zuschuss: 17.100 Euro. Die Tragkraftspritze für Ingenried dürfte ca. 17.000 bis 20.000 Euro kosten, wobei ein Zuschuss von 4.100 Euro angerechnet werden könnte.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Pforzen:

• Auftragsvergabe für Straßenendausbau: Für Endausbauarbeiten im Baugebiet „Südlich der Lagerhausstraße“ und Straßenverschwenkung „Pforzen Süd“ wurden sechs Firmen diesbezüglich angeschrieben. Die Firma Gabriel gab dabei das preisgünstigste Angebot mit 228.679 Euro ab. Nahezu eine „Punktlandung“ - mit 229.800 Euro hatte das beauftragte Ingenieurbüro kalkuliert. Nachdem die Gemeinde das notwendige Kiesmaterial von 650 cbm selbst anliefern kann, reduziert sich dieser Preis um 9.599 Euro auf 219.080 Euro. Als Fertigstellungstermin wurde der 27. Oktober 2023 genannt. Einstimmig vergab daraufhin der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Gabriel aus Buchloe.

• Auftragvergabe Detailplanung am Lehrpfad Biotopverbund Leinauer Hang: Für dieses von der Regierung bezuschusste Projekt ist eine Detailplanung erforderlich. Die eingegangenen Angebote waren, so Bürgermeister Hofer, im Verhältnis zu den Gesamtkosten entschieden zu hoch und so wurde weitergesucht. Mit Helmut Rösel aus Schmiechen fand man mittlerweile einen Landschaftsarchitekten, der mit netto 25.000 Euro die entsprechenden Planungsarbeiten übernimmt und ausführt. Die Kosten werden dann mit der Stadt entsprechend aufgeteilt. Auch hier gab das Gremium ihr einstimmiges Einvernehmen.