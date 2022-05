Gennachspatzen: Konzepterarbeitung des Außenbereichs

Teilen

Der Außenbereich der Kita Gennachspatzen wirkt „wenig atmosphärisch“. Ein neues Konzept soll für mehr Wohlfühlatmosphäre sorgen. © Staudinger

Buchloe – Sukzessive soll der Garten der Kindertagesstätte Gennachspatzen im Süden Buchloes zum Besseren verändert werden. Um dies zu erreichen, beauftragte der Hauptausschuss vergangene Woche das Planungsbüro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die schattenspendende Baumbepflanzung gelegt.

Bereits im März hatte sich der Stadtrat mit der Angelegenheit beschäftigt und beauftragte die Landschaftsplaner mit einer Analyse. Die fachliche Bewertung ergab nun, dass die Außenanlagen der Kita mit verschiedenen Spielgeräten, den Sandflächen, den Terrassen und der Bobbycar-Bahn funktional gut gestaltet seien. Die Bäume seien zwar in guter Konstitution, spendeten aber wenig Schatten. Es ist also noch Luft nach oben im Hinblick auf den Wohlfühlcharakter. „Die Anlage wirkt wenig atmosphärisch, nicht heimelig oder geschützt“, skizzierte Landschaftsarchitekt Meinolf Hasse die Situation. In dem „kahlen, ungemütlichen Außenbereich“ komme das Gefühl auf, „auf dem Präsentierteller zu sitzen“. Die „sehr exponierte, freie Lage am Stadtrand“ mit dem direkt angrenzenden Parkplatz und dem Gehweg, der den Garten umgibt, tut ihr übriges.



Was also tun? Hasse schlug einige Maßnahmen vor, mit denen mehr Wohligkeit bei gleichzeitig höherer Funktionalität erreicht werden soll. So sollen die bestehenden Bäume in ihrer Entwicklung durch Gießränder aus Kunststoff gestärkt werden, um sie bei Trockenheit richtig bewässern zu können und um Verletzungen durch Mäharbeiten zu verhindern. Zusätzliche Neupflanzungen von schnell wachsenden Platanen oder Solitärgehölzen versprechen anderen Schattenwurf als die bestehenden Bäume.

Darüber hinaus wird in Erwägung gezogen, eine größere Rosskastanie vom Gelände der Kita St. Antonia dorthin zu verpflanzen. Ein weiterer Vorschlag ist die Pflanzung einer Allee am umlaufenden Fußweg. Zur Gliederung des Spielgartens empfiehlt Hasse weitere Sträucher oder Hecken. Neu zu konzipieren seien außerdem die Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten in das Außengelände. Denkbar sei ein Doppelflügeltor am südlichen Zaun beim Rutschenhügel. Alles in allem also ein durchaus größeres Projekt als anfänglich geahnt, das eines längerfristigen Konzeptes bedarf.



Die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten Hasses Ausführungen zu. Auch sie hielten es für unausweichlich, dass etwas getan werden muss. Ein Punkt, der eingehender besprochen wurde, war der Konflikt des Entwicklungszeitraums von Bäumen. Bei der Planung muss entschieden werden, wann ein fertiges Ergebnis erzielt werden soll. Bisher wurde bei der Kita Gennachspatzen großer Wert auf die Entwicklung der Bäume gelegt. Aus planerischer Sicht mache es jedoch Sinn, für einen schnelleren Effekt mit Beschattung dichter zu pflanzen, was jedoch zur Folge hat, dass später Bäume gefällt, aber auch neue nachgepflanzt werden müssen. Letztlich entschieden die Hauptausschuss-Mitglieder einstimmig, das Planungsbüro Daurer und Hasse mit der Konzepterarbeitung zu beauftragen. 4000 Euro sind dafür aus dem städtischen Haushalt vorgesehen.