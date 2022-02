Laura aus Günzach ist bei GNTM dabei

Laura aus Günzach zeigte als griechische Göttin in der ersten Folge von GNTM ihr Können. © ProSieben/Richard Hübner

Günzach/Athen – In der 17. Staffel von Germany‘s Next Topmodel wird nicht lange gefackelt. Die Models müssen im Inneren des Zappeions in Athen, umrahmt von beeindruckenden ionischen Säulen, einen Walk vor Publikum aufs klassizistische Parkett legen. Mit dabei ist Laura aus Günzach, zahnmedizinische Fachangestellte im eigentlichen Leben, die zum Start der Staffel am vergangenen Donnerstag bei ProSieben als griechische Göttin über den Catwalk schreitet. Mit dem Kreisbote sprach die 20-Jährige vorab über „Body Positivity“, Cellulite und Heidi Klum.

Was hat dich bewegt, bei GNTM mitzumachen?

Laura: Es war schon immer mein Traum, vor Heidi Klum im Fernsehen zu stehen. Mich haben die Fotoshootings und Catwalks fasziniert und ich wollte es schon immer selbst ausprobieren. Ich liebe es auch, vor der Kamera zu stehen. Das ist einfach mein Ding. Und ich wollte mir außerdem beweisen, dass ich alles schaffen kann, wenn ich nur an mich glaube und meine Träume verwirklichen kann.



Warum solltest du das nächste GNTM werden?

Laura: Ich möchte Germany‘s Next Topmodel werden, weil es endlich mal Zeit wird, dass ein Model mit mehr Speck auf den Hüften gewinnt. Ich möchte damit nicht nur Body Positivity vermitteln, sondern auch jeder einzelnen Person zeigen, dass es wichtig ist, für seine Träume zu kämpfen. Außerdem möchte ich es als Sprungbrett in die Modelwelt nutzen.



Wie gehst du die einzelnen Herausforderungen an? Hast du dich darauf mental im Vorfeld vorbereitet?

Laura: Mental habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet, da ich mich nicht zu sehr verkopfen wollte. Es kommt alles, wie es kommen soll und ich weiß von mir selbst, dass ich stark bin und jede Herausforderung meistern kann und aus allem eine Lehre ziehe.



Wie ist Heidi Klum so?

Laura: Heidi Klum ist ein lieber, offener und lustiger Mensch. Ich finde, sie hat einen tollen Style und schaut auch wunderschön aus.



Kein Kontakt nach Hause, wie lebt es sich damit?

Laura: Der Kontakt nach Hause fehlt mir auf jeden Fall, vor allem zu meinen Eltern. Jedoch wusste ich das schon vor meiner Teilnahme und kann mich gut damit abfinden, da ich eine Person bin, die selten Heimweh hat.



Wie vereinbarst du die Teilnahme bei GNTM mit deinem privaten und beruflichen Leben?

Laura: Die Teilnahme war für mich ein Kinderspiel, weil mein Chef total hinter mir steht und mich unterstützt, wo er nur kann. Meine Familie und Freunde standen ebenfalls von Anfang an hinter mir und würden alles für mich tun. Für alle ist es nur wichtig, dass ich glücklich bin.



Wie gehst du mit dem Thema „Body Positivity“ um?

Laura: Für mich ist das Thema „Body Positiviy“ sehr wichtig! Ich finde, jeder sollte sich in seinem Körper wohlfühlen, egal welche Kleidergröße man hat. Wir sind alle „A Work of Art“ und sollten stolz auf unseren Körper sein und was er alles für uns tut. Wir sind alle wunderschön auf unsere Weise. Es ist vollkommen normal, dass man beispielsweise Cellulite oder Dehnungsstreifen hat, wir sind alle Menschen. Außerdem sollte man keinen Idealen nachstreben, denn so etwas existiert nicht . Solange man sich selbst gut fühlt und gesund in seinem Körper ist, ist die Kleidergröße vollkommen egal! Wir sollten uns alle mehr unterstützen.



Welche Tipps in Sachen „Selbstwert“ würdest du anderen Mädchen in deinem Alter mitgeben?

Laura: Ich würde anderen Mädchen den Tipp geben, vor allem auf sich selbst zu hören. Dass man für seine Träume kämpft und nie aufgibt, egal, wie viele Menschen es verhindern wollen. Am wichtigsten ist, sich selbst zu lieben und sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Dann strahlt man automatisch etwas aus, was andere Menschen begeistert. Vor allem darf man sich niemals von Neidern runterziehen zu lassen. Es wird immer Menschen geben, die dich am Boden sehen wollen und genau diesen Leuten muss man es zeigen. Love yourself first!



Was ist beim Modeln die größte Herausforderung für Dich? Gibt es No-Gos?

Laura: Für mich gibt es beim Modeln keine No-Gos. Du musst sehr flexibel sein, aber am Ende kannst du immer noch selbst entscheiden, ob du es machen willst oder nicht.



Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Laura: Ich würde mich selbst als sehr liebenswerten, vertrauenswürdigen, dankbaren, selbstbewussten Menschen beschreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr lustig, ich mache wirklich immer Spaß und kann auch über mich selbst lachen. Ich bin sehr positiv und versuche immer, glücklich durch den Tag zu gehen.



Was sind deine Hobbys?

Laura: In meiner Freizeit bin ich sehr gerne draußen unterwegs, gehe wandern und Stand-Up-Boarden. Zudem mache ich wöchentlich mit meiner Freundin Bilder, bei denen wir versuchen coole Looks zu kreieren, denn mein größtes Hobby ist eindeutig Mode und Styling. Ich liebe es, verschiedene Looks zu kreieren und mich jeden Tag unterschiedlich zu stylen und anzuziehen. Meine zweite Leidenschaft ist definitiv Kunst. Kunst erfüllt mich und ist richtiges Soulfood für mich, ich könnte es mir ewig anschauen.



Was ist dein Plan für die Zeit nach GNTM?

Laura: Mein Plan nach #GNTM ist, am Modeln dranzubleiben und meinen Traum zu verwirklichen. Nebenbei möchte ich auch auf Instagram und Tiktok viel Content kreieren. Ein weiteres Ziel von mir ist es, viel zu reisen und zu entdecken. Das zu machen, was mir Spaß macht und meine Träume zu verwirklichen.

