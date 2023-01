Mülleimer in Flammen

Eine noch glimmende Zigarette war offenbar die Brandursache.. © Uli Deck/ dpa

Germaringen – Am vergangenen Dienstag gegen 10.25 Uhr, löste die Brandmeldeanlage in der Grund- und Mittelschule aus. Grund dafür war ein brennender Mülleimer auf der Herrentoilette. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat auf der Toilette offenbar eine Zigarette geraucht und den noch glimmenden Zigarettenstummel in den Mülleimer geworfen, weshalb die Mülltüte sowie das darin liegende Papier Feuer fingen.

Die Freiwillige Feuerwehr Germaringen konnte den Brand schnell löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die stark verrauchte Toilette musste durchgelüftet werden, danach konnte der Unterricht normal fortgesetzt werden. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet, nach derzeitigem Stand wird wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß „der Verordnung über die Verhütung von Bränden“ ermittelt. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.