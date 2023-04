Germaringen rechnet zum Bezirksmusikfest mit 10.000 Gästen

Von: Klaus-Dieter Körber

Ein ähnlich großer Andrang wie hier beim letztjährigen Musikfest in Osterzell wird im Juni auch beim Bezirksmusikfest in Germaringen erwartet. © Musikkapelle Osterzell

Germaringen – Das wird ein Riesen-Event: Germaringen richtet vom 15. bis 19. Juni das Bezirksmusikfest aus, die Planungen laufen auf vollen Touren. Zu den Wertungsspielen haben insgesamt 40 Kapellen zugesagt. Rund 400 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf, schließlich wird mit rund 10.000 Gästen gerechnet.

Bürgermeister Helmut ­Bucher hatte zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats ­Daniela Högner, Vorsitzende des ausrichtenden Musikvereins, zu einem Infogespräch eingeladen. Laut Högner laufe alles nach Plan – am 9. Juni werde mit dem Zeltaufbau begonnen. Fünf Tage später will man komplett fertig sein, sodass die Wertungsspiele am 16. Juni beginnen können. Für den am 18. Juni geplanten Festgottesdienst hat Weihbischof Florian Wörner sein Kommen angekündigt.

Im „Team Marketing“ läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Alte Festschriften werden gesichtet, die Arbeiten an Chronik und Drucksachen geht voran. © Rebecca Rösler

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Sonntag: Gegen 13 Uhr ein Gemeinschaftschor mit 3.000 Musikern und ein Festumzug, der über eine Gesamtstrecke von circa zwei Kilometern durch Germaringen führt. Wie Högner betonte, habe man für dieses Fest vor allem auch auf eine gewisse Regionalität großen Wert gelegt, so werden an den fünf geplanten Unterhaltungsabenden stets Musikgruppen aus der näheren Nachbarschaft für Stimmung sorgen.

Verkehrsführung und Parkplätze sowie ein eigener großer Fahrrad-Abstellplatz wurden ebenso schon festgelegt wie Pläne für eine ausreichende Beschilderung. Wobei betroffene Anwohner bezüglich notwendigen Sperrungen und Parkverboten rechtzeitig informiert werden.

Musikfest mobil! Die Werbebeklebung der Musikerautos durch das Germaringer Autohaus Dokic ist abgeschlossen. © Christian Mayr

Schirmherr Bucher zeigte sich erfreut über die „tolle Arbeit“ und betonte, dass das Fest nicht nur ein Aushängeschild für den Musikverein, sondern für die gesamte Gemeinde sein werde und dankte fürs große Engagement.