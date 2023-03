Das sind die „Sorgenkinder“ in Germaringen

Von: Klaus-Dieter Körber

Straßenverlauf und Verkehrsaufkommen beim Kindergarten in Obergermaringen war ein wichtiger Punkt der Aussprache zwischen Bürgern und Bürgermeister. © Klaus-Dieter Körber

Obergermaringen - Die Verkehrssituation in Schulstraße und Dösinger Straße wurde von einigen Bürgerinnen und Bürgern beklagt. In der jüngst stattgefundenen Bürgerversammlung im Saal des Germaringer Hofs wurde eingehend die Verkehrssituation im Zentrum Obergermaringens angesprochen. Bürgermeister Helmut Bucher hatte speziell zu diesen Tagesordnungspunkt Polizeikommissar Stefan Horend von der Polizeiinspektion Kaufbeuren eingeladen.

Wie Werner Schweitzer, ehemaliges Gemeinderatsmitglied. erklärte, seien viele Eltern wegen der Verkehrssituation im Bereich der stark befahrenen Schul- und Dösinger Straße besorgt, nachdem diese von den Kindergarten- und Schulkindern zu überqueren sind. Obwohl ein gewisser Streckenabschnitt eine Tempo-30-Zone sei, könne man nahezu tagtäglich kritische Situationen beobachten. Eine Verlängerung der Tempo-30-Begrenzung sowie eine Fußgängerampel, zumindest eine Querungshilfe, am Kindergarten könne eine Entschärfung bringen.

Schweitzer nannte in seinen Ausführungen einige von ihm persönlich gemachte Beispiele und Beobachtungen. So war er unter anderem selbst in einen Verkehrsunfall in diesem Bereich unfreiwillig verwickelt gewesen. Er forderte deshalb mit Nachdruck eine Ampelanlage und erklärte dazu, dass ein Rückstau von der Wachterkreuzung keinesfalls eine Ausrede sein dürfe. Dieser Argumentation erteilte Bürgermeister Bucher eine klare Absage und schlug vor, zunächst einmal zu prüfen, ob eine neue Ampelanlage am Kindergarten zu einem Rückstau bis in die nahegelegene Wachterkreuzung führe. In diesem Fall hätte man dann an einer Stelle zwar für mehr Sicherheit gesorgt, im Gegenzug aber an der Hauptkreuzung ein neues und eventuell sogar höheres Sicherheitsrisiko geschaffen. Bezüglich einer Querungshilfe wies Bucher darauf hin, dass diese an einem notwendigen Grundstückserwerb scheitere.

Verkehrssachbearbeiter Stefan Horend ging ebenfalls recht ausführlich auf dieses Thema ein und griff dabei auf entsprechende Statistiken zurück. Mit sechs Unfällen - darunter gottlob keine Schulwegunfälle - könne man den Bereich Schul- und Dösinger Straße keinesfalls als Unfallhäufungsstelle einstufen. Außerdem werde dieser Bereich des öfteren mit Radar- und Lasermessungen durch die Polizei überwacht. Mehr könne man leider nicht tun. Einen ganzen Straßenzug zu einer Tempo-30-Zone einzurichten sei nicht so einfach. Dem stünden eine ganze Reihe rechtlicher Hindernisse im Wege. In absehbarer Zeit hier eine Änderung herbeizuführen, erscheint dem Verkehrsexperten kaum möglich. Wenngleich die immer wieder festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen kritisch zu beurteilen seien, müsse an dieser Stelle in erster Linie an die Verkehrsteilnehmer selbst zu mehr Rücksichtnahme und Disziplin appelliert werden.

Bürgermeister Helmut Bucher machte daraufhin den Vorschlag, im Zusammenwirken mit der Polizei eine mobile Ampelanlage im Bereich des Kindergartens zur Probe aufzustellen, um im „Echtbetrieb“ zu prüfen, ob eine derartige Anlage an dieser Stelle, so wie von einigen erhofft, auch funktionieren würde.

Die Polizei will die Situation im „Auge behalten“. Horend versicherte in diesem Zusammenhang, dass man die Verkehrsentwicklung in Germaringen und die zur Sprache gebrachten Sorgen und Nöte entsprechend ernsthaft auch weiter verfolgen werde. Abschließend wies der Verkehrsexperte darauf hin, dass es mit der zusätzlichen Aufstellung von Verkehrsschildern nicht getan sei und keine Probleme gelöst würden. So habe unter anderen das zuständige Ministerium die klare Anweisung erteilt, den „Schilderwald“ auf Bayerns Straßen zu durchforsten und Verkehrszeichen, wo nicht unbedingt nötig, zu entfernen. Vielmehr sollten alle Verkehrsteilnehmer dazu gebracht werden, mehr Disziplin, Rücksichtnahme und Eigenverantwortung aufzubringen. Wobei diese verkehrserzieherischen Maßnahmen bereits bei den Kleinkindern im Kindergarten beginnen sollten.