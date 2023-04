„(R)auszeit“ für Körper, Geist und Seele – Auch im Ostallgäu werden Kursanbieter gesucht

Teilen

„(R)Auszeit für Alle“ heißt es im Juni im ganzen Allgäu. Noch kann man Veranstaltungen melden. © Symbolfoto: gpointstudio

Landkreis – Ab sofort können Gemeinden, Vereine, Bürgerinnen und Bürger Veranstaltungen für die erste Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee melden. Beteiligt sind alle vier Landkreise, vom Unterallgäu über das Ost- und Oberallgäu bis zum Landkreis Lindau am Bodensee sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Memmingen und Kempten. Die Schirmherrschaft der Gesundheitswoche hat der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, übernommen.

Die 20. Auflage der bisherigen Unterallgäuer Gesundheitswoche startet nun erstmals eine gemeinsame Aktion über die Landkreisgrenzen hinweg. Die Gesundheitswoche findet heuer vom 17. bis 25. Juni statt unter dem Motto „(R)Auszeit für Alle – gemeinsam statt einsam“. Ob Ernährungstipps von Profis, Nordic Walking für Seniorinnen und Senioren, ein Training zur Stressbewältigung, gesundheitsfördernde Angebote in Schulen und Betrieben oder digitale Präventionskurse: Man freue sich über Live-Angebote genauso wie über Online-Workshops und andere kreative Formate, so der Tenor der Organisatoren der Gesundheitsregionen plus und der Gesundheitsämter im Allgäu. „Für eine abwechslungsreiche Gesundheitswoche brauchen wir ein breit gestreutes Angebot zur Gesundheitsförderung“, erklärt auch Landrätin Maria Rita Zinnecker. Dafür werden nun Anbieter gesucht, die sich beteiligen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Gesundheitswoche stehe das gemeinsame Erlebnis zum Thema Gesundheitsförderung, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. Ziel der Gesundheitswoche sei es, sich eine Auszeit zu nehmen, neue Kraft zu schöpfen und Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.



Auszeit vom Alltag

Auch Veranstaltungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sind möglich. „Alle Angebote, die eine Auszeit vom Alltag ermöglichen, sind willkommen“, so das Organisationsteam.



Nähere Informationen zur ersten Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee gibt es unter www.allgaeuer-gesundheitswoche.de oder in den beteiligten Regionen.