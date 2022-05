Gewinner der Osterei-Aktion gezogen

Bei Mode Martin konnte man das „R“ auf einem der großen Holzeier finden. So einfach, wie es die Mitarbeiter hier präsentieren, war es allerdings nicht zu finden. © Krusche

Marktoberdorf – Unter dem Motto „Friede, Freude, Eiersuchen“ veranstaltete der Aktionskreis Marktoberdorf – ein Zusammenschluss zahlreicher Gewerbetreibender– in der Woche vor Ostern eine Osterei-Suche. Bis Samstag vor Ostern waren in 18 teilnehmenden Geschäften ein etwa 30 Zentimeter großes Osterei aus Holz irgendwo auf den Verkaufsflächen versteckt. Darauf war jeweils ein kleiner Buchstabe verborgen und musste in eine Gewinnkarte für ein 18-stelliges Lösungswort eingetragen werden.

Xaver Martin vom Modehaus Martin war begeistert: „Die Kunden und besonders die Kinder haben die Aktion positiv aufgenommen“. Auch Michael Maaß von Expert Marktoberdorf fand das Spektakel toll. „Es wurde viel gesucht im ganzen Haus, wir hatten das Ei in einem Regal versteckt und es war nicht leicht zu finden“. Anja Dinger von der Buchhandlung Osiander berichtete von besonders vielen Kindern als Besucher am Samstag. „Das Ei war gut versteckt und die Kinder haben auf Ihren Nachforschungen den Laden von vorne bis hinten abgesucht“



Teilnehmerin Verena Huttner erinnerte sich: „Unsere Kinder sind in der Stadt herumgesprungen und haben in den Geschäften gesucht. Ich fand das eine tolle Aktion und werde, wenn es geht im nächsten Jahr wieder mitmachen“. Ähnliches erlebte Philipp Heidrich: „Meine Kinder sind sieben und zehn Jahre alt. Da sind sie natürlich begeistert von jeder Art von Abenteuern und Schnitzeljagd“. Sie seien am Samstag in einem Rutsch durch alle Geschäfte auf der Suche nach den Holzeiern und den Lösungsbuchstaben gewesen. Manches Mal war es gut versteckt und es war auch der eine oder andere Einkauf dabei. Er fand: „Die Aktion schreit nach Wiederholung!“



Der Präsident des Aktionskreises Manfred Brandt hatte inzwischen zahlreiche positive Rückmeldungen von Kunden und Firmen erhalten und fasste zusammen: „Viele Kunden haben sich für die Aktion begeistert. Ich werde dem Vorstand empfehlen, die Aktion im nächsten Jahr wieder zu veranstalten!“



Die Gewinner der 10 mal 100 Euro- und 100 mal 10 Euro-Gutscheine sind inzwischen gezogen worden und werden per Post benachrichtigt.

Wolfgang G. Krusche