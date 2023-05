Girls‘ Day Buchloe: 13 Schülerinnen besuchen Polizeidienststelle

Von: Stefan Raab

Die Buchloer Polizistin Melina Schorer hat der 15jährigen Leonor Hubert aus Dießen am Girls‘ Day gerade eine kugelsichere Weste angelegt. © Foto: Raab

Buchloe – Pistole, Schlagstock, Pfefferspray – das sind drei Waffen, die für gewöhnlich jeder Polizist im Dienst an seinem Gürtel trägt, und von denen die 13 Schülerinnen aus der achten und neunten Klasse auf der Buchloer Polizeidienststelle außerordentlich fasziniert sind. Warum sie sich vorstellen könnten, Polizistinnen zu werden, erfuhr der Kreisbote dort beim Girls‘ Day.

Aus erster Hand informierten sich die 13- bis 16-jährigen Mädchen am ­Girls‘ Day über den Beruf des Polizisten, der traditionell eher vom männlichen Geschlecht ausgeübt wird. Am Ende des Vormittags erklären fast alle Mädchen, dass sie sich vorstellen können, nach ihrem Schulabschluss als Polizistin zu arbeiten.



„Für mich ist der Adrenalin-Kick wichtig. Aber ich habe noch Zeit, ich muss erst noch mein Abi machen!“ Lilli Meitinger nennt ohne Umschweife das Hauptmotiv für ihr starkes Interesse am Polizistenjob. Die 14-jährige Gymnasiastin macht bei diesen Sätzen den Eindruck, als ob sie genau weiß, worauf sie sich einlässt. Dieses Gefühl vermittelt auch Leonor Hubert aus Dießen. Die 15-jährige Realschülerin steht in der Girls-Day-Gruppe immer an vorderster Stelle, egal ob es darum geht, das Blaulicht des Einsatzfahrzeugs anzuschalten, ein Ersatzmagazin für die Maschinenpistole in die Hand zu nehmen oder eine zwölf Kilogramm schwere, kugelsicherere Weste überzuziehen.

So viel Enthusiasmus kommt gut an bei den erfahrenen Buchloer Polizisten. Bernhard Löcherer ist einer von ihnen. Er steht kurz vor seiner Pensionierung, wie er betont, und kennt sich im Polizeidienst bestens aus. Seiner Meinung nach sei die Polizei sehr leistungsfähig und effektiv. Falsch­parker könnten von der Polizeistreife vor Ort umgehend mit dem polizeieigenen iPhone erfasst und der fällige Strafzettel mit einem QR-Code ausgestellt werden.

Liege der Verdacht einer Straftat nahe, könne der Polizist auch eine Personenabfrage mit dem Handy beantragen. Bei Streifenfahrten dürfe auf keinen Fall der Einsatzkoffer fehlen, ergänzt er. Dieser enthalte ein Alkoholmessgerät, mit dem bei Verkehrskontrollen notwendige Alkoholtests durchgeführt werden können. Aber auch ein Dokumentenprüfer, der mit Schwarzlicht arbeitet, sei wichtig, um Ausweise überprüfen zu können.



Für Bernhard Löcherer sei klar, dass der Beruf des Polizisten sehr abwechslungsreich ist: „Man weiß nicht, was morgen zu tun ist.“ An einem Tag müssten sich die Beamten um Wild­unfälle kümmern, am anderen Tag mit Verkehrsdelikten und familiären Streitigkeiten auseinandersetzen. Allerdings gibt er gegenüber den aufmerksam zuhörenden Mädchen zu bedenken, dass die Polizei im Schichtbetrieb arbeite. Rund um die Uhr gewährleiste sie die Sicherheit des Landes. Und man werde bei der zweieinhalbjährigen Ausbildung zuerst als Streifenpolizistin eingesetzt.

Polizistin Melina Schorer schildert hingegen die Vorteile des Polizistenberufes. Man würde nach einer bestimmten Zeit in den Beamtenstatus wechseln und dadurch die Familienplanung besser steuern sowie nach einer Elternzeit auch in Teilzeit bei der Polizei arbeiten können. Dass „Frauen in Uniform“ bei der Polizei arbeiten, sei heute üblich und sogar zwingend vorgeschrieben bei der Leibesvisitation von Straftäterinnen. „Für mich ist das der richtige Job, ich kann mit vielen Menschen sprechen und habe viel Abwechslung.“



Unter www.mit-sicherheit-anders.de kann sich jede Interessentin für den Beruf der Polizistin über die Einstellungsvoraussetzungen informieren. Wer Näheres wissen möchte, kann sich unter einstellungsberatung-memmingen@polizei.bayern.de beraten lassen.