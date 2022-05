Graffiti-Schmierereien: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Symbolfoto © Gregor Fischer

Friesenried – In der Gemeinde Friesenried gab es in den vergangenen Wochen Schmierereien an öffentlichen Gebäuden. Nun gelang es der Polizei eigenen Angaben zufolge, den Täter zu ermitteln. Der Fund von Farbdosen bei einer Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen erhärtete den anfänglichen Verdacht.

Seit Mitte April sprühte ein zunächst Unbekannter in mehreren Fällen öffentliche Gebäude, unter anderem das Schulgebäude, mit verschiedenen Graffitis an, so die Polizei.

Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten der PI Kaufbeuren einen 23-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Im Rahmen einer seitens der Staatsanwaltschaft Kempten beantragten und richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung, wurden bei dem jungen Mann nun mehrere Sprühdosen aufgefunden, die den vorangegangenen Taten zugeordnet werden können.

Dadurch konnten laut Polizei die Fälle mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 1.500 Euro geklärt werden. Den 23-Jährigen erwartet nun – neben einer eventuellen zivilrechtlichen Forderung zur Schadensbegleichung – ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

