Grobes Fehlverhalten beim Überholen – Polizei bittet um Hilfe

Symbolfoto © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Oberthingau – Ein Autofahrer überholte in einer Kurve und zwang einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer laut Polizei dazu, in eine Wiese auszuweichen. Das geschah gestern Morgen auf der Kreisstraße OAL 3 von Oberthingau kommend in Richtung Görisried. Allerdings war es ein Polizeibeamte in zivil vor Ort, der den Unfallverursacher dabei beobachtete.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer dem Polizeibericht zufolge auf der Kreisstraße in Richtung Görisried. Auf Höhe der Abzweigung zu Beilstein überholte der Mann einen vor ihm fahrenden Lkw. Er begann das Manöver in einer langen Rechtskurve, obwohl er während des gesamten Überholvorgangs den Streckenverlauf nicht einsehen konnte. Er riskierte, dass Gegenverkehr kommt.

Während des Überholmanövers kam dem 51-Jährigen ein silberfarbener Kleinwagen entgegen. Dieser Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nur dadurch verhindern, dass er in die angrenzende Wiese auswich. Ein Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst hatte die Situation beobachtet. Er verfolgte und stellte so den Unfallverursacher, berichtet die Polizei.

Nach der Feststellung der Personalien kehrte der Polizeibeamte zur Unfallstelle zurück. Allerdings waren die Unfallbeteiligten nicht mehr vor Ort. Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei Marktoberdorf bittet nun, dass sich sowohl der Fahrer des silbernen Pkws als auch der Lkw-Fahrer bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 08342/960 40 melden. Ebenso bittet die Polizei um einen Anruf von möglichen weiteren Zeugen.

kb