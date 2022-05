Größtes privates Pandemielager eröffnet

Die Geschäftsführer der Franz Mensch GmbH Axel und Achim Theiler (v. l.) eröffnen das neue Pandemielager am Standort in Buchloe. © Franz Mensch GmbH

Buchloe – Der Schutzbekleidungs-Hersteller Franz Mensch nahm vor wenigen Tagen sein neues Pandemielager in Betrieb. Mit einer Fläche von rund 3.100 Quadratmetern ist es das größte private Pandemielager in Deutschland. „Ausverkaufte Masken und verzweifelte Anrufe aus Arztpraxen darf es so nie wieder geben“, erklären die Geschäftsführer Axel und Achim Theiler.

Corona ist immer noch ein Thema und die globalen Lieferketten für Schutzkleidung sind immer wieder chaotisch. „Liefersicherheit hat oberste Priorität und es wäre fahrlässig, sich nicht vorzubereiten. Schutzkleidung ist essenziell“, sagen die Brüder.



Die insgesamt 20.000 Paletten-Stellplätze der neuen Halle werden krisenrelevante Produkte wie Masken und Handschuhe bereithalten. Unter anderem wird dort eine Notfallreserve von etwa 20 bis 30 Millionen Mundschutzmasken bereitgehalten. Die Lagerkapazität entspricht rund 300 LKW-Zügen.



Die Befüllung des Pandemielagers hat vor Kurzem begonnen. Zwei Schmalgangstapler mit einer Hubhöhe von 18 Metern lagern die ersten Paletten ein – automatisch und über eine Software gesteuert kommen die Paletten an den richtigen Lagerort.



Ein rollierendes System sorgt dafür, dass die Ware regelmäßig abverkauft und kontinuierlich mit neuer Ware nachgefüllt wird. Schließlich haben auch Masken ein Mindesthaltbarkeitsdatum. „Hier staubt nichts ein oder muss wegen eines Ablaufdatums entsorgt werden. Der stetige Austausch der Produkte ist effizient und stellt sicher, dass die Ware im Ernstfall sofort einsatzbereit ist“, erläutert Axel Theiler.



Nachhaltig und wirtschaftlich gebaut

Genauso wie das Verwaltungsgebäude und das Hauptlager ist auch das neue Pandemielager nachhaltig gebaut. Die bestehende Photovoltaikanlage wurde flächenmäßig fast verdoppelt und hat insgesamt mit rund 3.400 Quadratmetern die Größe eines halben Fußballfeldes erreicht. Um so energieneutral und autark wie möglich zu sein, produzieren die rund 1.700 Solarmodule sogar mehr Energie als die gesamte Firma Mensch jährlich verbraucht.



Darüber hinaus verfügt das Gebäude über eine Grundwasserheizung, die mit einer elektrischen Grundwasserpumpe betrieben wird. Als Versickerungsflächen für Regenwasser dienen weite Teile des Außengeländes. „Die Erweiterung der Logistik wurde bereits vor fünf Jahren, als wir nach Buchloe gezogen sind, mit eingeplant. Daher ist das gesamte Außengelände mit Teich umweltschonend angelegt und auch die Regenversickerung mitberücksichtigt“, erklären die Geschäftsführer. Zusätzlich entstehen aktuell 20 neue E-Tankstellen auf dem Firmenparkplatz, um Mitarbeitern grünen Strom zur Verfügung zu stellen.

Versorgungssicherheit für Monate

Falls wie jetzt gerade ein Lockdown in China herrscht, kann Franz Mensch mit den Vorräten des Pandemielagers mehrere Monate überbrücken. Ziel ist es dabei, ohne teure Zwischenkäufe oder Luftfrachten, die Versorgung mit Schutzkleidung sicherzustellen. Der Ukraine-Krieg verschärft die weltweiten Lieferketten-Probleme zusätzlich, weil Bahnfrachten sowie Luftfrachten aus Asien über Russland und die Ukraine wegfallen. Folglich verlagern sich Frachten auf den ohnehin schon überlasteten Seeweg. Auch Teilfertigwaren oder Rohstoffe aus Russland und der Ukraine sind aktuell nicht zu bekommen. Die Preise für Strom, Gas und Rohöl steigen weltweit an, was auch in den Produktionen in Asien zu spüren ist. Die Raten steigen so massiv, dass sich die Produktionskosten wöchentlich ändern und mit „Wochenpreisen“ gearbeitet wird.



Diese gesamte Entwicklung wirkt sich auf die Preise und Verfügbarkeiten von Schutzkleidung, Einmalhandschuhen und Masken aus. Das alles war Grund genug für Franz Mensch, ein Pandemielager aufzubauen, das eine Versorgung sicherstellt und mehr Unabhängigkeit bietet.

kb