Großflächige Geschwindigkeitsbegrenzungen in Mauerstetten beschlossen

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Tempo-30-Zone wird in Mauerstetten großflächig ausgedehnt. © Hirschberg

Mauerstetten – Im Gemeindegebiet Mauerstetten wird eine großflächige Geschwindigkeitsbegrenzung mit Tempo-30-Zonen eingerichtet. Darauf hat sich der Gemeinderat jüngst mehrheitlich geeinigt. Von dieser Regelung ausgeklammert sind Haupt- und Durchgangsstraßen.

Das Thema „großflächige innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen“ ist nicht neu. Immer wieder hatten sich Bürger diesbezüglich zu Wort gemeldet und eine Verbesserung der Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet gefordert. Zusammen mit Vertretern der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei wurde in einer öffentlichen Veranstaltung ausgiebig nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Ergebnis all dieser Diskussionen und Beratungen war die Erkenntnis, dass nicht überall – beispielsweise bei Hauptverkehrs- und wichtigen Durchgangsstraßen – Geschwindigkeitsbegrenzungen zulässig sind.

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde deshalb das Thema „Verkehrskonzept für die Gesamtgemeinde“ erneut auf die Tagesordnung gesetzt und ausführlich behandelt.



Mauerstettens Bürgermeister Armin Holderried vertrat die Auffassung, dass eine gemeindeweite Tempo-30-Zone, in der dann Haupt- und wichtige Durchgangsstraßen nicht mit eingebunden sind, kaum möglich sei. Seine Befürchtung: Von den Beschränkungen betroffene Verkehrsteilnehmer würden kurzerhand auf die „freien“ Hauptverkehrswege ausweichen, was dann auf diesen Strecken neuerliche Belastungen eines verstärkten Verkehrsaufkommen mit sich brächten. Das Ganze wäre somit lediglich eine Verlagerung des Problems. Er selbst sei lange Zeit unentschlossen gewesen, lehne aber nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile, die Einführung einer großflächigen Tempo-30-Zone ab.



In der anschließenden Diskussion wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass man in der Vergangenheit in einigen Wohngebieten – so beispielsweise in der Siedlung Steinholz – mit derartigen Tempo-30-Zonen recht gute Erfahrungen gemacht habe. Eine weitere Ausdehnung dieser Zonenregelung könne daher mit Sicherheit eine Verbesserung und Verkehrsberuhigung innerhalb der Gesamtgemeinde bringen, was man sich von der Umsetzung des Konzeptes letztlich auch erhofft habe.



Die Gegner dieser Maßnahmen wiesen darauf hin, dass man in einem entsprechenden Gesamtkonzept auch eine Beruhigung der Hauptverkehrsstraßen erwarte. Probleme der Überwachung und Umsetzung sah Gemeinderat Peter Nieder­thanner und vertrat die Meinung, dass allein durch das Aufstellen von Tempo-30-Schildern kaum etwas erreicht werde.



Der Vorschlag, einen Bürger­entscheid zu diesem Thema durchzuführen, fand keine Zustimmung, da die gewählten Gemeindevertreter – wie nahezu übereinstimmend festgehalten wurde – in der Lage sein sollten, selbst für die Gemeinde die beste Lösung zu finden. Einig war sich das Gremium auch darüber, dass ein umfassendes Konzept in Zukunft unbedingt nötig sei und daran gearbeitet werden müsse. So sollten auch weitere Einbahnstraßen auf den Prüfstand gestellt werden.



Nach ausgiebiger Diskussion entschied sich das Gremium schließlich mit 8:5 Stimmen dafür, eine großflächige Geschwindigkeitsbegrenzung mit Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet einzuführen, wobei Haupt- und Durchgangsstraßen wie beispielsweise Schongauer-, Gablonzer-, Paul-Gaupp-, Germaringer-, Hausener- und Mauerstettener Straße wie auch Hornach- und Unterangerweg von dieser Regelung ausgeklammert bleiben.