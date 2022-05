Nun hat auch „Udo“ seinen Verein

Von: Klaus-Dieter Körber

Prof. Madelaine Böhme übergibt zusammen mit Grabungsleiter Thomas Lechner (li.) dem 1. Vorsitzenden des neuen Vereins, Torsten Stöckle, einen Udo-Koffer mit Duplikaten von Fundstücken aus der Hammerschmiede. © Körber

Pforzen - Aus dem „Arbeitskreis Hammerschmiede“ wird gemeinnütziger Verein. Die Liste der Ehrengäste war mit den beiden Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler), Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse sowie den Bürgermeistern und Vertretern der Nachbargemeinden an der Spitze sehr lang. Sie waren zusammen mit 58 stimmberechtigten Mitgliedern in die „Blöschhalle“ an der Flohwiese gekommen, um den „Förderverein UDO – Danuvius guggenmosi e.V.“ aus der Taufe zu heben. Die Abkürzung UDO steht dabei für „Urzeit Diorama Ostallgäu“.



Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle stellte in seiner Eigenschaft als Versammlungsleiter zunächst die erarbeitete Vereinssatzung vor und ging dabei auch gezielt auf den Zweck und die Aufgaben des zu gründenden Vereins näher ein. Demzufolge ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kommunikation und Wissensvermittlung in Bezug auf die Ausgrabungen in der Hammerschmiede oberstes Ziel. Außerdem verstehe sich der Verein als Unterstützer dauerhafter und planbarer Grabungen im Bereich der Tongrube an der Hammerschmiede. Dazu gehöre auch die notwendige Öffentlichkeitsarbeit, die Beschaffung finanzieller Mittel und die Unterstützung zur Umsetzung von Inhalten der beschlossenen Machbarkeitsstudie „Urzeit-Diorama-Ostallgäu“. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolge ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und soll als „Eingetragener Verein“ ins Vereinsregister eingetragen werden.



20 Euro Jahresbeitrag

Mitglied des Vereins kann jeder werden, der sich mit dem Thema „Udo“ und den Ausgrabungen an der Hammerschmiede beschäftigt und die Ziele dieses Projektes unterstützen möchte, sowie juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts. Der Jahresbeitrag wurde auf 20 Euro festgelegt.



Unter der Leitung des Pforzener Bürgermeisters Herbert Hofer fanden im Anschluss die Wahlen der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses statt. Bei jeweils einer Stimmenthaltung wurden gewählt: 1. Vorsitzender Torsten Stöckle, Stellvertretender Vorsitzender Günter Wolf, Schriftführer Rudolf Stiening, Kassenwart Tobias Streifinger, sowie die Beisitzer Katja Brauner, Ingrid Göppel, Ulla Schuster, Josef Freuding und Hubert Göppel. Riedens Bürgermeisterin Inge Weiss und Pforzens Bürgermeister Hofer wurden zu Kassenprüfern bestimmt.



Lesung „Affenhitze“ geplant

Als nächste Ziele nannte der frisch gewählte Vorsitzende unter anderem, die „Udo-Wanderausstellung“ – mit einem Zwischenstopp ab 12. Mai in der Sparkasse Kaufbeuren – zu begleiten und an der Gestaltung des Wanderwegs „Rund um Udos Heimat“ mitzuwirken. Außerdem sei eine Lesung der beiden Erfolgsautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr aus deren neuestem Kluftinger-Roman „Affenhitze“ (wir berichteten) in Pforzen geplant.



Bürgermeister Hofer dankte in einem kurzen Grußwort dem bisherigen „Arbeitskreis Hammerschmiede“ für die geleistete Arbeit, die nun im neu gegründeten Verein fortgesetzt werde, um möglichst rasch und ohne große Umwege das Ziel eines Besucherzentrums zu erreichen.



Udo-Koffer übergeben

Prof. Madelaine Böhme, die zusammen mit Grabungsleiter Thomas Lechner aus Tübingen angereist war, freute sich darüber, dass die Gemeinde Pforzen mit so viel Begeisterung und Engagement die Grabungen begleite und wünschte dem neu gegründeten Förderverein viel Erfolg und eine weiterhin gute und fruchtbare Zusammenarbeit.



Torsten Stöckle bekam dann abschließend noch einen „Udo-Koffer“ mit Duplikaten von Fundstücken überreicht, die vor allem als Anschauungsmaterial zu Lehrzwecken Verwendung finden sollen.