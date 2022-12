Kontrollen

Grünes Licht für Radfahrer

Von: Wolfgang Becker

Kaufbeuren – Die Entscheidung im Stadtrat war zwar mehrheitlich, aber bei weitem nicht so klar gefasst wie im Umwelt­ausschuss. Dieser hatte jüngst mit zwei Gegenstimmen für eine ganztägige Freigabe zum Radfahren in der Fußgängerzone in Schrittgeschwindigkeit gestimmt (wir berichteten). Nunmehr hat auch der Stadtrat bei einer Mehrheit von 21 zu 13 Stimmen diesem Vorhaben zugestimmt. Allerdings mit einer Änderung: Die festgelegte Probezeit von einem Jahr entfällt. Der Rat entschied, dass der Versuch mit „engmaschiger Überwachung bei anderen Erkenntnissen“ jederzeit früher beendet werden kann.

Nach nochmaliger Vorstellung ihres Antrags seitens der CSU-Fraktion durch Gertrud Gellings und dem „Mut für ein Jahr Versuch“ entspann sich eine Diskussion über das Für und Wider einer solchen Freigabe unter der Auflage für Schrittgeschwindigkeit und dem Vorrang für Fußgänger. Dr. Ulrike Höhne-Wachter (FW) sagte: „Man muss nicht mit dem Rad in die Fußgängerzone fahren, das Risiko ist für alle Beteiligten hoch und überwiegt“. Sie halte einen Probelauf nicht für sinnvoll. Unterstützung erhielt sie von Pascal Lechler (SPD), der aus seinem Umfeld nur negative Rückmeldungen erhalten hatte, besonders von älteren Mitbürgern und Familien. „Wenn ich Schrittgeschwindigkeit fahren muss, kann ich auch schieben“, ergänzte er.

Kommentar: Groteske Belebung Der aus Kunst, Kultur und Literatur stammende Begriff des „Grotesken“ entfaltet umgangssprachlich seine Wirkung in der eigentümlichen Verbindung von Lachen und Grauen. Die Eigenschaft wird auch als wunderlich und seltsam benutzt. Als etwas anderes kann der Vorschlag zur Belebung der Kaufbeurer Fußgängerzone mit im Schritt fahrenden Radlern wohl kaum bezeichnet werden. Es ist schon grotesk, sich vorzustellen, dass Radler, besonders mit Mountainbike oder E-Bike, im Schritttempo fahren. Manche würden dann vermutlich umfallen und andererseits kann man dann gleich schieben. Richtigerweise wurden Argumente im Für und Wider ausgetauscht. Es mutet jedoch seltsam an, wenn sich dennoch eine Mehrheit „mit Bauchschmerzen“ für einen „mutigen Versuch“ entscheidet, obwohl die Polizei mit Blick auf den in Teilen schmalen und mit Gefälle verlaufenden Fußgängerbereich warnend die Hand hebt. Unbekümmert springende Kinder in der Regenrinne oder am Brunnen dürften der Vergangenheit angehören. Auch Senioren müssen sich öfter umsehen, ob es nicht jemand eiliger hat! Und die überwachenden Ordnungskräfte – wer auch immer – müssen mit flinken Flitzern ausgestattet sein, um bei Verstößen die Verfolgung aufnehmen zu können. Mut wäre übrigens etwas anderes auszuprobieren: Die Sperrung der oberen Kaiser-Max-Straße für den Fahrzeugverkehr, um mehr Aufenthaltsqualität für die dort bestehende Gastronomie zu bekommen. Darüber könnte die von Christian Sobl (CSU) angeregte Diskussion einmal stattfinden. Ob Radfahrer mit ihrer Bewegung mehr Leben in die ruhige Fußgängerzone bringen, erscheint fragwürdig. Und ob künftig mehr Blaulichteinsätze bei Unfällen für externe Gäste attraktiv sind, darf wohl angezweifelt werden. Es bleibt eine groteske Belebung...!

Werner Stumpe (KI) als ehemaliger Polizeibeamter sah das Vorhaben ebenfalls kritisch: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine dauerhafte Kontrolle nicht möglich ist.“ Die Fußgängerzone sei zu schmal und nach Schulschluss an den Marienschulen „wird es dort eng“. Paul Meichelböck (Linke) sah Probleme beim Schrittfahren. Jugendliche könnten sich Wettrennen liefern, und er empfahl, dass man „das kleine Stück auch schieben kann“. Er schlug vor, den Autoverkehr aus Ludwig- und Kaiser-Max-Straße zu verbannen und mehr Abstellplätze für Räder zu schaffen.



Die Fraktion der Grünen war sich trotz gewisser Bedenken einig. „Die Fußgängerzone ist nicht unbedingt geeignet“, sagte Ulrike Seifert, „aber je mehr Leute sich dort aufhalten, desto langsamer fahren die Radfahrer.“ Man müsse den Versuch wagen, aber auch den Mut haben, vorher abzubrechen. Das unterstützte ihr Fraktionsführer, Zweiter Bürgermeister Oliver Schill: „Wir müssen es anpacken und ausprobieren“. Fraktionskollege Marcus Kühl meinte, dass „etwas legalisiert werde, was schon läuft“ und bekannte, dass zwei Herzen in seiner Brust schlügen. CSU-Fraktionssprecher Christian Sobl freute sich, dass endlich eine Diskussion über die Innenstadt geführt werde. Er nehme am Samstag in der Fußgängerzone „erschreckend wenig Frequenz wahr“ und sagte: „Ich würde es ausprobieren“.



Kontrollen

Der städtische Justiziar Thomas Zeh schlug vor, im Austausch mit dem Ordnungsamt die Ergebnisse laufend zu überprüfen. Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse plädierte dafür, die Mindestdauer von einem Jahr nicht festzulegen, wenn andere Erkenntnisse vorliegen. Darauf verständigte sich das Gremium dann mehrheitlich. Die Änderung tritt frühestens am 1. Februar kommenden Jahres in Kraft, da die Schilder erst bestellt werden müssen.