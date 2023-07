Zoff um Düngemittelverordnung – Ministerin Kaniber will „Kriegsbeil begraben“

Von: Felix Gattinger

Vortragsstand beim Grünlandtag Ruderatshofen: Ort der Begegnung und des Austauschs von Wissenschaft und Praxis – doch Bauern wollen klare Worte – auch in Richtung EU. © Foto: Gattinger

Ruderatshofen – Als Tag der Praxis ist er konzipiert, der Allgäuer Grünlandtag den die Landesanstalt für Landwirtschaft vergangenen Donnerstag auf dem Betriebsgelände der Landwirtsfamilie Eberle in Ruderatshofen ausrichtete. Landwirte aus der ganzen Region kamen hier mit Fachleuten und Wissenschaftlern der verschiedensten Fachbereiche der Landwirtschaft in Kontakt, die ihrerseits aus Bayern, Österreich und der Schweiz angereist waren. An insgesamt vier Stationen gab es Informationen und Vorträge zu Grünlandpflege, Düngung, Erntetechnik und die Konservierung von Futter. Jedoch eindeutig emotionaler und durchaus politischer Höhepunkt war die neue Ausbringungsart von Düngemitteln, die ab 2025 verbindlich eingeführt werden soll.

Qual der Auswahl: Barbara Misthilger referiert über die richtige Wahl des geeigneten Siliermittels. © Foto: Gattinger

Die Landwirte der Region sind mehrheitlich erzürnt über diese neue Vorgabe aus Brüssel, und jetzt, zum Wahlkampfbeginn, ist die Stimmung der traditionell CSU-nahen Klientel richtig am Kochen. Nicht zuletzt deswegen reiste auch Staatsministerin Michaela Kaniber (CSU) nach Ruderatshofen, sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten.



Hintergrund dieser Neuerung ist die 2016 festgelegte NEC-Richtlinie der Europäischen Union, die fordert, dass die Ammoniakemissionen wegen ihrer Umweltauswirkungen bis 2030 um 29 Prozent verringert werden müssen.

Die Gegenseite hat sich längst formiert



„Wir werden die EU-Verordnung heute nicht kippen können“, sprach Robert Knöfel zu den Bauern. Er ist stellvertretender Institutsleiter am Institut für Agrarökologie und Biolandbau in Freising und trifft damit den Tenor auch anderer Berater zu diesem Thema: „Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir mit der Verordnung umgehen.“

„Wissen Sie, was meine Gedanken dazu sind?“ ruft einer der anwesenden Landwirte. „Ich mach mein Loch einfach zu, dann könnt ihr schauen, wie ihr weitermacht! Die Kaniber steht in dem Fall nicht hinter den Bauern! Warum soll ich denn noch meinen Hof übergeben, wenn man doch von hinten bis vorne schikaniert wird durch immer mehr Vorgaben!“– Großer Applaus aus den Reihen der Landwirte. Durch die neue, emissionsarme Ausbringtechnik via Schleppschlauch beziehungsweise Schleppschuh befürchten die Bauern nicht nur Ertragsminderungen, sondern auch die Schädigung der Grasnarbe und, dass die Tiere weniger Futter aufnehmen wollen.

Doch der Reihe nach: Seit den 90er Jahren finden am Spitalhof in Kempten Untersuchungen statt, die nach Auswertung keine signifikanten Ertragsunterschiede und auch keine sinkende Akzeptanz bei den gefütterten Tieren zu Tage gefördert haben. Das dritte Versuchskonzept hat sogar ergeben, dass sich im Hochschnitt-Verfahren sogar signifikant weniger Rohasche und Clostridien im Futter befinden. Solche Messungen überzeugen die Bauern jedoch nicht wirklich. Ein junger Landwirt merkt an, dass solche Messungen im Freilandversuch immer sehr abhängig von der aktuellen Wetterlage verlaufen.

Landwirt Rudolf Rauscher aus Günzach, der seit Jahren gegen die „bodennahe Ausbringungstechnik” kämpft, hat sogar selber Versuche gemacht, die nach seinen eigenen Angaben dem Institut aus Kempten widersprechen. Im Eigenversuch hatte er sein Gras jeweils nach der Düngung einmal durch die herkömmliche Breitverteilung dann durch die Schleppschuhtechnik bearbeitet: gemäht, gekreiselt, geschwadet und dann gepresst. Nach sechs Wochen Lagerung hätten seine Rinder eindeutig das Futter bevorzugt, das auf herkömmliche Art und Weise gedüngt worden war. Für Rauscher kein Wunder: “Mit dem Schleppschuhverfahren werden meine Viecher krank”, ist sich der Landwirt sicher.

Würstchen machen krank

Das herkömmliche Verfahren, erklärt Rauscher, bringt den Dünger tropfenförmig aus, diese Tropfen laufen am Blatt herunter und können versickern. Beim Schleppschuhverfahren jedoch landet der Dung in Würstchenform auf dem Gras, bleibe dort liegen und trockene vergleichsweise schnell, was eine Versickerung verhindere. Das Ergebnis: die Wurst bleibt flach auf dem Gras liegen, wächst mit ihm in die Höhe, wird schließlich abgemäht und im Futter mitverarbeitet. Um seinen Nachforschungen Gewicht zu verleihen, hat Rauscher mit anderen Günzacher Bauern die Versuche gefilmt und Proben gesammelt, die er vorweisen kann. Auf die Nachfrage, wie hoch die Bauern die Gerätekosten für das neue Ausbringverfahren einschätzten, kam die Antwort: zwischen 80 und 200.000 Euro.

Trotz der angespannten Lage geht Ministerin Kaniber auf Tuchfühlung mit den Landwirten. © Foto: Gattinger

Auftritt Kaniber: eskortiert von ihren Parteifreunden, dem Oberallgäuer Bankkaufmann und Landwirt Eric Beißwenger(MdL) und der Bäuerin und Unternehmerin Angelika Schorer (ebenfalls MdL) besichtigte sie zuerst einen großen Kuhstall auf dem Anwesen Eberle und betrat dann die vollbesetzte Mehrzweckhalle, die mit einer großen, von Bäumchen gezierten Rednertribüne ausgestattet war.

Kaniber: „Brüssel beobachtet uns mit Argusaugen“

„Wahlkampf-Dilemma“ – Die Ministerin wirbt um die Kooperativität der Bauern und droht mit härteren Vorgaben seitens der EU. © Foto: Gattinger

„Ich bin gekommen, um dieses Kriegsbeil endlich einmal zu begraben“, verkündete die Ministerin. „Was uns eint, ist doch die Tatsache, dass wir alle nur bestes Tierfutter wollen. Wir alle wollen doch unsere Nutztierhaltung auch in der Zukunft weiterführen”, ergänzt Kaniber und sucht dabei besonders die Nähe zu den Jungbauern: „Ihr versteht das vielleicht, ihr seid doch die Zukunft der Landwirtschaft.“ Die Vorgaben durch die sogenannte NEC-Richtlinie bezeichnete Kaniber als „brutal“, jedoch: „Brüssel beobachtet uns mit Argusaugen,“ so Kaniber. „Wenn die geforderte Reduktion der Emissionen von mindestens 29 Prozent nicht erreicht würde, seien schärfere Auflagen zu befürchten. Konkret nannte die Ministerin noch strengere Grenzwerte und verpflichtende Bauinvestitionen bei Stallungen für eine weitere Emissionsreduktion. Gleichzeitig warb sie für mehr Vertrauen in die Forschungsinstitute. Ministerpräsident Markus Söder, so die Ministerin, wolle die Forschungen am Kempter Spitalhof „verstetigen“. (Konkret wurde sie dabei nicht, doch im Vorfeld hatte die Vorsitzende der Kreisvereinigung der Freien Wähler, Susan knabner dem Kreisboten mitgeteilt dass ihr Parteikollege, der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl diesbezüglich bereits eine Finanzspritze von 300.000 Euro erkämpft habe, die nun auf dem Schreibtisch der Staatsregierung liege.)

Ausnahmen ausgenommen

Um gerade den kleineren Betrieben in der Region zu helfen, so Staatsministerin Kaniber weiter, habe Bayern zahlreiche Ausnahmeregelungen durchgesetzt, wie zum Beispiel die, dass Betriebe mit starker Hangneigung im Gelände oder mit einer Größe von weniger als 15 Hektar von der Vorgabe ausgenommen seien. Allein im Landkreis Ostallgäu fielen 36 Prozent der Betriebe unter diese Regelung, erklärte die Ministerin, im Oberallgäu seien es sogar 40 Prozent. Für Bauer Rauscher und seine Kollegen aus Günzach fällt das nicht ins Gewicht, denn: „Dann wären ja nicht so viele angereist, die sich darüber aufregen“, so der Landwirt. Bis aus Garmisch seien die Bauern angereist. „Wir sind nicht gegen die Technik“, betont Rauscher, „aber gegen die Verpflichtung“.

Fortsetzung folgt

Dass diese Konflikte sich zum gefährlichen Zunder im Wahlkampf entwickeln können, zeigt die Tatsache, dass die Ministerin im Nachgang der Veranstaltung ein klärendes Gespräch mit den Günzacher Bauern zugesagt hat. Über die Ergebnisse dieses Gesprächs wird der Kreisbote in Kürze berichten.