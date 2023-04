Freispruch für LKW-Fahrer nach Unfall mit Todesfolge in Günzach

Von: Felix Gattinger

Die Richterin am Amtsgericht sprach den 62.jährigen LKW-Fahrer vom Vorwurf der Fahrlässigen Tötung frei, weil nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte, dass das Unfallopfer für ihn im entscheidenden Moment nicht sichtbar war.. © David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa-tmn

Kaufbeuren – Fast sieben Monate nach dem tragischen Verkehrsunfall von Günzach, bei dem eine 92-Jährige ihr Leben verloren hatte, ist der 62-Jahrige LKW-Fahrer vom Vorwurf der Fahrlässigen Tötung freigesprochen worden.

Am 5. September 2022 hatte der Fahrer im Auftrag seines Arbeitgebers mit seinem LKW auf dem Betriebsgelände einer Günzacher Firma eine Maschine angeliefert. Als er wieder weiterfahren wollte, hatte der Mann beim Anfahren eine 92-jährige Frau, die sich während des Entladevorgangs wohl unbemerkt mit ihrem Rollator dem Fahrzeug von der Frontseite genähert hatte, angefahren und zu Fall gebracht. Die Frau war nach dem Zusammenstoß ansprechbar gewesen, so hatte der Fahrer umgehend nicht nur einen Rettungswagen, sondern auch die Angehörigen verständigen können. Tragischerweise erlag die hochbetagte Frau wenige Tage später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Für die Anklage beim Amtsgericht Kaufbeuren am vergangenen Montag hatte die Staatsanwältin einen Strafantrag von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro gestellt, die Verteidigung verlangte einen Freispruch, weil nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden könne, dass die auf den Rollator gestützte Frau trotz der zahlreichen Spiegel in und am LKW zuweilen nicht sichtbar gewesen sei.



Diesen Ausschluss konnte auch ein zur Hauptverhandlung geladener DEKRA-Sachverständiger nicht zweifelsfrei ziehen. Nach einem längeren Vortrag bei dem er mithilfe einer Powerpoint-Simulation die Funktionsweise der Spiegelsysteme bei modernen LKW erklärt hatte, und einer anschließenden Analyse, folgte die Richterin der Argumentationslinie der Verteidigung und sprach den Angeklagten vom Vorwurf der Fahrlässigen Tötung frei. Beide Seiten verzichteten auf Rechtsmittel.