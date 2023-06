Mitgliederversammlung am 27. Juni

Gute Aussichten fürs Tierheim Marktoberdorf – Umbau geht zügig voran

Von: Angelika Hirschberg

Noch wartet viel Arbeit im Tierheim: Interims-Vorständin Martha Ille, Schatzmeisterin Edith Kuhn und Labrador Buddy. © Angelika Hirschberg

Marktoberdorf – Größere Käfige und Ausläufe, zusätzliche Räume für kranke oder frisch aufgefundene Tiere, mehr Platz fürs Hygienemanagement: das in die Jahre gekommene Tierheim Marktoberdorf baut um, saniert und modernisiert sich. Bis in acht Wochen soll das Haus wieder Hunde und Katzen aufnehmen können. Denn auch das Fachkräfteproblem scheint gelöst.

Martha Ille, die Interims-Vorständin des Tierschutzvereins strahlt. „Es geht mit großen Schritten vorwärts“, sagt sie und führt durch das verwinkelte Gebäude. Noch ist alles eine große Baustelle, Wände wurden eingezogen und verputzt, eine Schleuse zur Quarantäne-Station gebildet und neue Wasch­räume und Krankenzimmer ausgebaut. Bei den Hunden würden gerade aus zwei Zwingern einer gemacht, die Bodenbeläge der Ausläufe erneuert und die Hundehütten repariert, so Ille. Das Katzenhaus, das später rund 30 Katzen wieder ein Zuhause auf Zeit sein soll, ist bereits einzugsfertig.



Insgesamt sei der rund 300 Quadratmeter große Grundriss komplett überarbeitet und den Vorgaben des Deutschen Tierschutzbundes und des Veterinäramts angepasst worden. Rund 60.000 Euro soll die Sanierung kosten. „Wir erfüllen damit wieder alle Anforderungen an ein modernes Tierheim“, sagt Martha Ille, die mit der Organisation des Umbaus und des Tierheim-Management gerade einen Fulltime-Job erfüllt.

Unterstützung erhält sie von den Mitgliedern des Vorstands und vielen ehrenamtlichen Helfern. „Es ist großartig, was die Freunde und Helfer des Tierschutzvereins derzeit leisten“, sagt Martha Ille dankbar. Sie kann sich nicht nur auf rund 20 Ehrenamtliche, sondern auch auf Hilfe von Firmen und Fachkräften verlassen. So unterstützt die Firma Ernst Höbel GmbH mit Verlege- und Verputzarbeiten die Tierheimsanierung. „Wir sind überzeugt, bald wieder für die Tiere da sein zu können“, sagt auch Schatzmeisterin Edith Kuhn, die das Büro hütet.

Dann können auch die benachbarten Tierheime in Beckstetten und Rieden wieder entlastet werden „Die Not ist nach wie vor groß“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, der derzeit Fundtiere zwar entgegennimmt und sie dem Tierarzt vorstellt. Sie dann aber in andere Tierheime weitervermitteln muss – bis eben der Umbau abgeschlossen ist. „Wir rechnen damit, den Betrieb bis in acht Wochen wieder aufnehmen zu können.“

Bis dahin scheint auch ein zweites Problem gelöst zu sein: der Personalmangel. Ein Grund für die Schließung im Januar war nämlich, dass dem Tierheimbetrieb keine Kraft mit den erforderlichen Sachkenntnissen mehr vorstand. Wie der Vorstand aber nun bekanntgeben konnte, ist eine neue Tierheimleitung gefunden. „Der Vertrag ist unterschrieben und unsere neue Betriebsleiterin wird Anfang August ihre Arbeit aufnehmen“, so Ille freudestrahlend.



Mitgliederversammlung am 27. Juni

Am 27. Juni wird der Verein zu einer Mitgliederversammlung zusammenkommen. Dabei soll es nicht nur zu einer Aufarbeitung des letzten Jahres, sondern auch zur Neuwahl des Vorstands kommen. Der war nämlich nur übergangsweise bestellt worden. Martha Ille und Edith Kuhn jedenfalls wollen wieder antreten, die viele Arbeit habe sie nicht schrecken können. „Im Gegenteil, wir sehen sehr positiv in die Zukunft des Tierheims.“