Wilhelm Mooser verabschiedet sich

Von: Michael Dürr

Hier war seit 2008 sein zweites Wohnzimmer: Der scheidende Schulleiter Wilhelm Mooser an seinem Schreibtisch im Marktoberdorfer Gymnasium. © Michael Dürr

Marktoberdorf – Das Marktoberdorfer Gymnasium ist – unterbrochen nur fürs Musikstudium und für ein Kurz-Intermezzo als Referendar – seit 1969 sein zweites Wohnzimmer. In den vergangenen 53 Jahren war er erst Schüler und Abiturient, später Musik- und Verbindungslehrer, schließlich stellvertretender Schulleiter und ab Februar 2008 der Direktor. Er ist längst eine – nein, er ist die Institution an seiner Schule. Jetzt geht Wilhelm Mooser in den Ruhestand. Knapp 800 Schüler und 100 Lehrer lassen den tief verwurzelten Allgäuer nur äußerst ungern gehen.

Offiziell verabschiedet wird Mooser am kommenden Dienstag bei einer Feier im Modeon. Weil dazu alle Schüler und Lehrer eingeladen sind, wird auch nach außen sichtbar werden, wie verwurzelt „Willi“ Mooser auch in seiner Schulfamilie war. „Ich bin ein Teamplayer“, bekennt der 63-Jährige im Gespräch mit dem Kreisbote, „außerdem ein Freund flacher Hierarchien.“ Das zeigt sich etwa darin, dass die Schulleitung am Marktoberdorfer Gymnasium nicht nur aus Direktor und Stellvertreter (aktuell ist dies Thorsten Krebs) besteht, sondern aus sieben Kollegen. Die Möglichkeit, ein solches Gremium zu installieren, fällt in die Kompetenz eines Gymnasialdirektors, und Mooser hat davon Gebrauch gemacht. Eben, weil er ein Teamplayer ist und andere in die Verantwortung einbindet.



Nicht im Traum dran gedacht

Wer so lange dabei ist wie er, kann am besten beurteilen, was sich an der Schule im Vergleich zu früher geändert hat. „Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sowie zwischen Lehrern und Schulleitung läuft heute mehr auf Augenhöhe“, findet Mooser, „wir haben an unserer Schule ein gutes, vertrauensvolles Miteinander und eine gute Stimmung.“ Des weiteren gebe es für die heutige Schülergeneration „ein Riesen-Angebot“, woran früher nicht im Traum zu denken gewesen wäre.



Wilhelm Mooser weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Marktoberdorfer Gymnasium mit seinem naturwissenschaftlich-technologischen und einem musischen Zweig einer von lediglich vier Begabungsstützpunkten in Schwaben ist. Das heißt, dass hier Kurse angeboten werden, die fernab des normalen Unterrichtsstoffes die Interessen der jungen Leute nicht nur aus der eigenen Schule fördern und Wissen vermitteln sollen. Im kommenden Schuljahr wird es in Marktoberdorf für neugierige Schüler aller Altersstufen insgesamt elf Kurse aus den verschiedensten Bereichen von Informatik über Film, Journalismus, Musik und Politik bis hin zu Chemie, Physik und Biologie geben.



17 Millionen Euro

Eingerichtet wurde der Begabungsstützpunkt für Südschwaben übrigens im Schuljahr 2014/15 mit Wilhelm Mooser als Schulleiter. In seine Zeit als Chef fielen auch die drei Jahre zwischen 2011 und 2014, in denen die aus allen Nähten platzende Schule umgebaut, um 1.000 Quadratmeter Nutzfläche erweitert und energetisch komplett saniert wurde. Damals flossen über 17 Millionen Euro aus verschiedenen staatlichen Töpfen in die Marktoberdorfer Einrichtung.



Dass der heute 63-Jährige im Jahr 1985 überhaupt eine Karriere als Pädagoge in seiner unmittelbaren Heimat starten konnte, hat er eigenem Bekunden zufolge nicht zuletzt zwei Männern zu verdanken, deren Namen in der Kreisstadt auch nach ihrem Tod einen herausragenden Klang haben: Richard Wengenmeier und Arthur Groß.



Damit waren die Weichen gestellt...

Und das kam so: Der gebürtige Bidinger Mooser, seit 1982 mit seiner Monika (die als Lehrerin ebenfalls noch bis Schuljahrsende an der Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf arbeitet) verheiratet und seither in Altdorf wohnend, bekam nach seinem Musikstudium in München im Frühjahr 1985 seine erste Referendarstelle in Günzburg. Am dortigen Dossenberger-Gymnasium fühlte er sich aber eher weniger wohl, weshalb er in dem Zimmer, das er sich im nahen Atomdorf Gundremmingen gemietet hatte, nur ein einziges Mal (nach einem Elternsprechtag) übernachtete. Die übrige Zeit pendelte er zwischen Allgäu und Donau jeden Tag hin und her.



Zur gleichen Zeit ging in Markt­oberdorf die Musiklehrerin Lisl Hammaleser in den Ruhestand, die sich mit diversen Musik-Lehrbüchern einen Namen gemacht hatte. Ihre Stelle sollte an sich nicht mehr besetzt werden, doch wandte sich Hammalesers Lehrerkollege Arthur Groß, der Marktoberdorf als Chorstadt international einen Namen verschafft hat, an den damaligen Landtagsabgeordneten Richard Wengenmeier. Der machte sich prompt für den Erhalt der Stelle stark – und mit den Worten „der Mooser muss nach Marktoberdorf“ auch für den jungen Altdorfer. Damit waren die Weichen gestellt und das kurze Günzburger Intermezzo von Wilhelm Mooser beendet.



Passive Nichtstuer

Unterricht gab der Musiklehrer, der neben Klavier und Trompete auch Kirchenorgel spielt, als Schuldirektor nicht mehr. „Das war zeitlich nicht mehr möglich“, so Mooser. In den 90er-Jahren („meine große Zeit als Musiker“) brachte er aber mit den Chören und Orchestern des Gymnasiums vier große Musicalprojekte an den Start, die im Modeon nachhaltige Erfolge feierten. Darunter war 1991 auch das (umwelt-)politische Stück „Die Rache der Igel“, das für mächtig Furore sorgte. Die Kinder würden damit zu Gewalt animiert, wetterten Kritiker, und so mancher Politiker, Richard Wengenmeier eingeschlossen, war sauer, weil man sich als passive Nichts­tuer dargestellt sah.



Wenn Wilhelm Mooser am Schuljahresende das Gymnasium verlässt, ist das Kapitel Schule für den 63-Jährigen abgeschlossen. Er wolle, sagt er dem Kreisbote, „auf keinen Fall ständig in der Schule auftauchen“, bis es möglicherweise heiße: „Was will der denn schon wieder da.“ Angst vor der großen Pensionärs-Langeweile hat er freilich überhaupt nicht. Da sind einmal die beiden Kinder Jana-Ina (34) und Johannes (35), der als Sänger arbeitet und mit seiner Bald-Ehefrau in Thüringen lebt. Die Moosers haben sich in Meiningen eigens eine Wohnung genommen, um im Bedarfsfall für ihre erste Enkelin da sein zu können. Zunächst gilt es aber, bei den Vorbereitungen zur Hochzeit des Sohnes, die in der Lorettokapelle bei Altdorf am dortigen Freiluftaltar geschlossen werden soll, nach Kräften mitzuhelfen.



Leni-Hummel-Stiftung

Der Oberstudiendirektor will sich auch im Ruhestand weiterhin als Nebenerwerbslandwirt betätigen („Ich muss ins Holz“) sowie bei den Gottesdiensten in Altdorf die Kirchenorgel spielen. Nicht zuletzt sitzt der passionierte Schwimmer, der von Ende Februar bis in den November hinein wann immer möglich täglich im Ettwieser- oder Kuhstallweiher seine Runden dreht, seit neuestem im dreiköpfigen Vorstand der Leni-Hummel-Stiftung. Die Altdorferin Magdalena Hummel, zeitlebens mit den Moosers eng verbunden, war vergangenes Jahr verstorben und hatte in ihrem Testament besagte Stiftung als Alleinerbin bestimmt. Wilhelm Mooser: „Wir sind dabei, uns Gedanken um eine Verwendung der Stiftungsgelder im Sinne der Verstorbenen zu machen.“



Zunächst aber steht am Dienstag seine offizielle Verabschiedung an. Ob‘s da Geschenke für ihn gibt? Man weiß es nicht, das schönste hat er aber auf alle Fälle schon bekommen: In Form seines letzten Abi-Jahrgangs, in dem alle, die angetreten sind, bestanden und mit 1,99 einen Rekord-Notendurchschnitt hingelegt haben. Ansonsten ist es ihm wichtig, seinen Abschied mit der gesamten Schulfamilie, mit Lehrern und Schülern zu feiern. Wilhelm Mooser: „Ich habe mit allen in der Turnhalle angefangen, jetzt soll es mit allen im Modeon zu Ende gehen.“