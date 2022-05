Hacker-Angriff legt AGCO lahm

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Nichts los auf dem Fendt-Gelände in Marktoberdorf. Eine Hacker-Attacke legte das gesamte System des Traktorhersteller und seiner Konzernmutter AGCO lahm. © Dürr

Marktoberdorf – Vergangenen Freitag verkündete der weltweit agierende Landtechnik-Konzern AGCO, zu dem Traktorhersteller Fendt in Marktoberdorf gehört, dass das Unternehmen Opfer eines Hacker-Angriffs geworden ist. Auch am heutigen Montag wurde noch nicht wieder produziert, wie die Pressestelle in Marktoberdorf mitteilte.

Wie AGCO bekannt gab, habe die Attacke vergangenen Donnerstag stattgefunden und beeinträchtige seitdem mehrere Produktionsanlagen. So auch den Standort in Marktoberdorf. Es werde erwartet, dass der Geschäftsbetrieb für mehrere Tage lahm gelegt sei. So auch am Montag, an dem die Bänder still standen und der Parkplatz leer gefegt war.



Die Konzernzentrale in Duluth ist mit ihren Vorhersagen sehr vorsichtig, bis wann die IT-Systeme wieder funktionieren könnten. „Es kann möglicherweise länger dauern“, heißt es im einzigen offiziellen Statement, auf das der Konzern und sein Tochterunternehmen Fendt verweisen. Bis dahin wurden ein Großteil der rund 4.000 Mitarbeiter nach Hause geschickt.



Der Konzern werde über den weiteren Verlauf der Situation informieren, heißt es. Und weiter schreibt die Zentrale etwas sperrig: „Unsere Erwartungen in Bezug auf die Lösung der Probleme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich unserer Fähigkeit, Software erfolgreich neu zu installieren und den IT-Betrieb an den betroffenen Standorten wiederherzustellen, erheblich abweichen.“ Fendt selbst gibt sich wortkarg: Man möchte nicht über die Informationen von AGCO hinausgehen. Denn so eine Situation habe das Unternehmen noch nicht erlebt.