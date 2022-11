„Hänsel und Gretel“ verzaubert

Von: Ingrid Zasche

Als die Hexe (Ulrike Tabery) ihren Zauberstab im Backofen suchen will, wird sie von Gretel (Paula Reckziegel) hineingeschubst, Hänsel (Felix Haas) hilft kräftig nach und Rabe (Isa Schumann) schaut interessiert zu. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Vier­einhalb neue Protagonisten treten in der poetischen und humorvollen Inszenierung des Grimmschen Märchenklassikers Hänsel und Gretel beim Theater im Turm auf: Taube, Täubchen, Rabe, die gierige und geizige Buchenhofbäuerin und ein sprechender Zauberbackofen.

Konzept und Umsetzung oblagen Daniel Frank, die Regieassistenz hatte Birgit Haas inne. Der Bühnenbau war ein Gemeinschaftswerk der Familie Chmiel und weiteren Helfern. Die Kostüme konnten größtenteils vom Lagerleben-Fundus ausgeliehen werden, lediglich die zarten Vogelkostüme sind Entwürfe von Renate Jung. Stimmige Lichteffekte und eine passende Musikauswahl rundeten das Ganze ab. Vergangenen Samstagnachmittag war im Pfarrsaal der Neugablonzer Herz-Jesu-Kirche Premiere.



Rabe, Taube und Täubchen wissen alles über Glücksdorf und Dunkelwald („Im Wald ist die Hexe“ – „im Dorf ist der Hunger, nur die reiche Buchenhofbäuerin ist satt“). Der Bäuerin (überzeugend gierig gespielt von Cora von der Heyden) gehört auch das Häuschen, in dem Hänsel und Gretel mit ihren Eltern wohnen und für das wieder einmal die Miete fällig ist. Hänsel wird von Felix Haas dargestellt, der zwar von Geburt an blind, jedoch bereits ein alter Theaterhase ist und sich fröhlich und unbefangen auf der Bühne bewegt. Seine Cousine Paula Reckziegel spielt eine vernünftige und liebevolle Gretel und überrascht mit ihrem Geigenspiel. Damit die Kinder wenigstens einmal wieder eine anständige Mahlzeit bekommen, zeigt ihnen der Rabe (gewitzt und gutherzig, gleichzeitig egozentrisch: Isa Schumann), wo Pilze und Beeren wachsen. Schlaumeier Hänsel weiß zur Freude des kleinen Publikums auch sofort die richtige Arbeitsteilung: „Du suchst die Pilze und ich esse die Beeren“. Damit hat die Familie nun zwar ein wunderbares Abendessen, aber immer noch kein Geld für die Miete, weshalb die Bäuerin sie aus dem Haus werfen will. „Ohne die Kinder wäre es leichter“, seufzt die Mutter (Birgit Ries), und der Vater (Tom Schumann), der sich beim Holzhacken so übel verletzt hat, dass er nicht arbeiten kann, stimmt zu: „Ohne die Kinder wäre es leichter“. Hänsel und Gretel hören das und wollen den Eltern helfen, indem sie in den Dunkelwald davonlaufen.



Die Hexe (Ulrike Tabery) freut sich: Es kommen Menschen in den Wald, mit denen sie ihr Unwesen treiben kann. © Zasche

Derweil redet der Rabe der Buchenhofbäuerin ein, dass es 1.000 Taler Belohnung für das Einfangen der bösen Hexe gebe. Diese (hübsch fies: Ulrike Tabery) dreht jedoch den Spieß um und verzaubert die Bäuerin mit Hilfe ihres rauchig sprechenden Zauberbackofens (mit magischer Bass-Stimme Alban Loth­schütz) in eine Katze. („Was sagst Du nun, Bäuerin?“–„Miau!“) Dabei erlauscht der Rabe, dass der Backofen jedem gehorchen muss, der den Zauberstab besitzt.



Inzwischen sind auch Hänsel und Gretel müde und hungrig beim Hexenhaus angekommen, angelockt von einem köstlich duftenden Lebkuchenhaus. Natürlich dürfen die magischen Worte „Knusper knusper Knäuschen…“ und Hänsels Antwort „der Wind, der Wind…“ auch in einem modernisierten Stück nicht fehlen. Die Hexe zwingt die Kinder, bei ihr zu bleiben, Hänsel kommt in einen Stall und wird gemästet, Gretel muss im Haushalt helfen. Der Rabe verrät Gretel das Geheimnis des Back­ofens und es gelingt ihr, den Zauberstab an sich zu bringen. Taube (gutherzig, gleichzeitig ein wenig vergesslich und verwirrt: Rebekka Chmiel) und Täubchen (herzig frech: Paul Riegg) werden vom Raben zu den Eltern der Kinder geschickt, um ihnen den Weg zum Hexenhaus zu zeigen. Bis dahin zeigt Hänsel, um Zeit bis zur Ankunft der Eltern zu gewinnen, der Hexe zum Testen des Masterfolgs ein Stöckchen anstelle seines Fingers. Als die Hexe ihren Zauberstab vermisst, heißt es, er sei im Backofen. Damit haben Hänsel und Gretel die Chance, die böse Hexe in etwas anderes zu verwandeln.



Wie nun diese Verwandlung für das obligatorische Märchen-Happy End nicht nur bei Hänsel und Gretel und ihren Eltern, sondern bei absolut allen Mitspielern einschließlich Hexe, Bäuerin und Backofen sorgt – das muss man sich selbst ansehen. Weitere Vorstellungen sind für den 12., 19., 26. und 27. November jeweils um 14.30 Uhr angesetzt. Tickets können in der Buchhandlung Menzel erworben werden.



Das letzte Wort in der Vorstellung hatte übrigens das Täubchen: In Abwandlung des Liedes „Wenn ich ein Vöglein wär“, das sich wie ein roter Faden durch die Vorstellung zog, sang Täubchen zum Abschluss, „weil ich ein Vöglein bin – foholgt jetzt Applaus!“ Und der folgte verdientermaßen reichlich.