Haftbefehl nach Schlägerei in der Sparkassen-Passage in Kaufbeuren

Kaufbeuren – Am Mittwochnachmittag ging in Kaufbeurens Innenstadt ein betrunkener Mann auf zwei weitere Personen los. Bei der Schlägerei wurden zwei Personen verletzt. Laut Polizeibericht war der Angreifer extrem aggressiv. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hin, wurde der Mann tags darauf inhaftiert.

Am Nachmittag des 29. Juni ereignete sich in der Sparkassen-Passage in der Ludwigstraße eine größere Schlägerei. Auslöser dafür war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dass eine 91-jährige Seniorin von einem 40-jährigen Mann angerempelt wurde. Als ihn ein Begleiter der Dame zurechtwies, wurde der Tatverdächtige aggressiv und gewalttätig, sagt die Polizei.

Als ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekam, schlichten wollte, wurde auch dieser vom Beschuldigten angegriffen. Bei diesen Übergriffen wurden die beiden Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht werden.

Während der Aufnahme des Sachverhalts beleidigte und bedrohte der 40-jährige Tatverdächtige mehrere eingesetzte Polizeibeamte. Den, der Polizei zufolge, stark alkoholisierten Mann nahmen Beamte anschließend vorläufig fest und brachten ihn in eine Zelle der Polizeiinspektion Kaufbeuren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ das Amtsgericht Kempten am gestrigen Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Grund dafür ist der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

