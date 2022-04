Beste Berufschancen

Handwerk: 73 erfolgreiche Absolventen freigesprochen

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Kreishandwerksmeister Robert Klauer (links) und der Stiftungsvorsitzende Anton Osswald (rechts) zeichneten auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Junghandwerkern für hervorragende Prüfungsleistungen aus. © Körber

Kaufbeuren/Ostallgäu – Überall nur strahlende Augen unter den schon obligatorischen „Corona-Masken“ im weiten Rund – und das nicht nur bei den freizusprechenden Gesellinnen und Gesellen. Auch die Organisatoren und Gäste der diesjährigen Freisprechungsfeier im Kauf­beurer Stadtsaal sahen glücklich und zufrieden aus.

Kreishandwerksmeister Robert Klauer bestätigte diesen Eindruck in seiner Begrüßung, als er einleitend feststellte: „Ungewohnt, aber toll in einen vollen Saal zu blicken. Lange Zeit haben wir auf diese schönen Festveranstaltungen verzichten müssen. Endlich ist es wieder möglich, ihnen allen, die was geleistet haben, ihren Lohn zu überreichen.“

Mut für Lebensweg

Insgesamt 73 Freizusprechende aus elf Ausbildungsberufen konnte Klauer an diesem Abend zusammen mit Ausbildern und Familienangehörigen begrüßen. Wie immer, ein festlicher Rahmen und die allseits zu spürende freudige Erwartung, von den Pflichten und Aufgaben der Ausbildung und des Schulbesuches entbunden zu werden. Das Musikduo Sinja & Daniel bereicherte eindrucksvoll das Programm. Und so war auch deutlich zu spüren, wie alle Anwesenden im Saal bei den musikalischen Darbietungen in sich gingen und in Stille lauschten.



In seinen weiteren Ausführungen machte Kreishandwerksmeister Klauer den frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen für den weiteren Lebensweg entsprechend Mut und versicherte, dass er zwar keine sofortige Beendigung der Pandemie und des schrecklichen Krieges vor der Haustür versprechen könne. Das eine Versprechen könne er jedoch abgeben: „Durch Ihre Berufswahl und Ihren erfolgreichen Abschluss Ihrer Berufsausbildung haben Sie die Weichen für Ihre persönliche Zukunft richtig gestellt. Egal was auch passiert, im Handwerk sind Sie auf dem richtigen Gleis“. Es werde, wie Klauer abschließend betonte, zwar auch im Handwerk Probleme geben– wie beispielsweise die augenblickliche Materialknappheit in einzelnen Branchen. Diese könnten aber stets gemeinsam gemeistert werden.

Beste Berufschancen

Ähnlich äußerte sich Kammerpräsident Hans-Peter Rauch und beglückwünschte die jungen Leute, unter schwierigsten Bedingungen mit Fleiß und Durchhaltevermögen ein großes Ziel erreicht zu haben. Lohn all dieser Mühen sei die Gewissheit, im Handwerk beste Voraussetzungen für einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Die sich ergebenden Berufschancen seien im Hinblick auf einen stets herrschenden Fachkräftemangel größer als eventuelle Risiken. Klimaschutz, Wohnungsbau und Digitalisierung würden auch in Zukunft, wie Rauch versicherte, die Konjunktur beflügeln. Und dies sei ohne gut ausgebildeten Nachwuchs kaum zu bewältigen. Alles Gründe dafür, den erfolgreichen Abschluss der Ausbildungszeit gebührend zu feiern.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse wies in seinem Grußwort darauf hin, dass die Achtung vor dem Handwerk nach wie vor sehr groß sei und spannte den Bogen des Handwerks bis ins Mittelalter und zu den damaligen Zünften. Diese haben, so Kaufbeurens Stadtoberhaupt, im Tänzelfest ihren festen und angestammten Platz. Ganz besonders freue er sich, dass mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben ein Schirmherr gefunden wurde, der aufs engste mit den Wurzeln dieses Kinderfestes verbunden ist.



Ingo Mayer, stellvertretender Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren, hob in seinen Ausführungen die Vorzüge des dualen Ausbildungssystems hervor und beglückwünschte die erfolgreichen Absolventen für den gelungenen und großen Schritt, den diese durch ihre erfolgreich abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung hiermit getan haben.

Auszeichnungen

Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends war auch in diesem Jahr wieder die Ehrung der Absolventinnen und Absolventen mit hervorragenden Prüfungsleistungen durch die Stiftung „Haus des Handwerks“ sowie die Überreichung von Auszeichnungen für die Prüfungsbesten (siehe Infokasten).



Mit der vom Kammerpräsidenten ausgesprochenen Freisprechungsformel, die das Ende aller Pflichten und Aufgaben der Ausbildungszeit einläutet, und der anschließenden Übergabe der Prüfungszeugnisse ging dieser Abend in seinen geselligen Teil über.

Ausgezeichnet Auszeichnungen durch die Stiftung Haus des Handwerks erhielten: Vincent Anders (Spengler, Gesellenprüfung mit der Gesamtnote 1, Hofer Dach GmbH, Stötten); Erik König (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, erster Kammersieger und dritter Landessieger im praktischen Leistungswettbewerb, Fliesengeschäft Adam, Füssen); Moritz Kornegger (Raumausstatter, erster Kammersieger und vierter Landessieger, Rettenberg); Roman Peter (Steinmetz und Steinbildhauer, erster Kammer-, Landes- und Bundessieger, Lippert & Neumann, Kaufbeuren); Elias Probst (Steinmetz und Steinbildhauer, erster Kammer- und zweiter Landessieger, Steinmetz Probst, Füssen); Luis Rampp (Maurer, erster Kammer- und zweiter Landessieger, Dobler GmbH, Kaufbeuren); Lucia Reiter (Zahntechnikerin, erste Kammer- und fünfte Landessiegerin, P + S Denatllabor GmbH, Kaufbeuren); Thomas Unterreiner (Glaser, erster Kammer- und zweiter Landessieger, Glaserei Bayrhof, Marktoberdorf).

Die Prüfungsbesten: Vincent Anders; Kilian Hoffmann (Feinwerkmechaniker Fachrichtung Werkzeugbau, KWS Kölle GmbH, Mauerstetten); Marco Titz (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Hochwind Solar, Ettringen); Benjamin Alexander Wolf (Elektroniker, Elektrotechnik Unseld, Schwangau)