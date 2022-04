Handy-Masche: Betrüger kassieren wieder ab

Teilen

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen via WhatsApp. © Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa

Kaufbeuren/Biessenhofen – Erneut ist es Betrügern gelungen, mit dem Handy- und der Verwandschaftsmasche Geld zu ergaunern. Diesmal traf es zwei Geschädigte aus dem Ostallgäu. Die Polizei warnt eindringlich, auf diese Betrugsversuche nicht einzugehen.

Ein 56-jährige Kaufbeurerin wurde vor einigen Tagen via Handy angeschrieben. Eine Unbekannte gab sich als Tochter aus und wollte Geld auf ihr angebliches Konto überwiesen haben, um zwei Rechnungen zu bezahlen. Erst als die 56-Jährige eine weitere Nachricht mit der Bitte bekam, erneut Geld zu überweisen, schöpfte sie Verdacht.

Beim zweiten Fall wurde eine 64-Jährige aus Biessenhofen kürzlich über einen Messengerdienst von ihrem vermeintlichen Sohn kontaktiert. Sein Handy sei kaputt und daher die unbekannte Nummer. Er bat sie, zwei Überweisungen für ein neues Laptop zu tätigen. Arglos schrieb sie einen Überweisungsträger und warf ihn in den Briefkasten der Bank. Am nächsten Tag schöpfte sie Verdacht und informierte die Bank, die den Auftrag noch rechtzeitig stornierte.

Die Zahlen

Entstand 2021 im gesamten Präsidium noch ein Schaden von rund 14.500 Euro durch die neuartige Betrugsmasche, so die Gesamtsumme für 2022 bereits bei über 50.000 Euro. Die Zahlen sind also stark ansteigend, die Masche verbreitet sich schnell.

Ähnlich verhält es sich auch mit den gemeldeten Fällen: Letztes Jahr wurden in der Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu insgesamt vier Fälle gemeldet, dieses Jahr waren es vor einer Woche schon 16, also viermal so viel.

Die Polizei rät: Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Bitten Sie um eine Sprachnachricht des Absenders.

Aufforderungen zu Geldüberweisungen über Messenger-Apps sollten Sie immer misstrauisch machen. Überprüfen Sie die Überweisung.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

kb