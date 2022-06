Hauberrisser-Haus: Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet

Kaufbeuren – Es war am Donnerstag, 2. Juni, als die ehemalige Rosen-Brauerei in Kaufbeuren brannte. Lichterloh stand das denkmalgeschützte Gebäude in Flammen. Mittlerweile geht die Kripo von einer möglichen Brandstiftung aus. Laut Polizeibericht haben die Ermittler keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt gefunden.

Wie bereits berichtet, fiel das historische Hauberrisser-Haus auf dem sogenannten Brauereiberg einem Großbrand zum Opfer. Das Gebäude wurde der Polizei zufolge sehr stark beschädigt und ist seitdem einsturzgefährdet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fanden die Kriminalbeamten keine Hinweise auf eine technische Ursache des Feuers. Die Staatsanwaltschaft Kempten leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche an besagtem Donnerstag in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Brauereibergs gesehen haben.

Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte an die Polizei in Kaufbeuren unter der Rufnummer 08341/9330 wenden.

