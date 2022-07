Knapp 14.000 Euro Förderung für Sportvereine

Hauptausschuss Buchloe beschließt Zuschüsse. Vorstellung des Familienstützpunktes

Von: Martina Staudinger

Die Buchloer Sportvereine dürfen sich über Zuschüsse der Stadt freuen. © Staudinger

Buchloe – Kinder und Jugendliche standen im Mittelpunkt der jüngsten Hauptausschusssitzung in Buchloe. So stellten die Vorsitzende des Kinderschutzbundes und die Koordinatorin des Familienstützpunktes den Stadträten ihre Arbeit vor. Daneben entschieden die Gremiumsmitglieder über die Vergabe der Sportfördermittel im laufenden Jahr und über einen erhöhten Zuschuss für die Musikschule der Volkshochschule (VHS).

Nicht nur in Buchloe, sondern auch in Marktoberdorf, Obergünzburg, Füssen und bald auch in Pfronten gebe es mittlerweile Familienstützpunkte, berichtete Kati Wimmer, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Buchloe. Wie für alle gelte auch für den Stützpunkt in Buchloe, dass er wohnortnah und sozialraumorientiert ist. Für ihn besteht ein Kooperationsvertrag zwischen dem Landratsamt, der Stadt und dem Kinderschutzbund. Die Aufgaben bestehen vor allem darin, den Zugang zu familienbildenden Angeboten zu erleichtern, Informationen über passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten zu erteilen, Familien zu beraten, zu begleiten und weiterzuvermitteln, sowie Angebote zu organisieren, durchzuführen und zu initiieren. Darüber hinaus spielt die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Sozialraum eine große Rolle, so Wimmer.



Auf konkrete Angebote ging Koordinatorin Martina Winkler-Stoll, die als Diplom-Sozialpädagogin 14 Stunden pro Woche für den Buchloer Familienstützpunkt arbeitet, näher ein. Aktuell würden beispielsweise Babysitter ausgebildet und vermittelt und eine qualifizierte Stillberatung angeboten. Teil des Angebots seien auch ein Babycafé als offener Treff zweimal im Monat, Eltern-Kind-Spielgruppen, eine Vätergruppe mit 35 Familien und eine ukrainische Spielgruppe, die im April gegründet wurde. Die Angebote erstrecken sich darüber hinaus auf Präventionskurse gegen (sexuelle) Gewalt an Kindern, verschiedene Eltern- und Eltern-Kind-Kurse sowie Vorträge. Wichtig sei, dass die meisten Angebote kostenlos seien, damit sie allen zur Verfügung stehen. Ermöglicht werde dies durch Spenden. Zudem sei Winkler-Stoll im regelmäßigen Austausch mit den Leitungen der Kindertagesstätten und mit den Schulen sowie anderen Einrichtungen wie etwa dem AELF.



Noch sind die Räumlichkeiten in einem Seitenflügel der Comenius-Grundschule untergebracht. Sobald das neue Gebäude an der Kaufbeurener Straße 4 errichtet ist, ziehen der Kinderschutzbund und der Familienstützpunkt dort ins erste Obergeschoss ein. Bürgermeister Robert Pöschl bedankte sich bei den beiden Frauen „für die wertvolle Arbeit und die konstruktive Begleitung der Entwicklung des neuen Standorts“.



Knapp 14.000 Euro Förderung für Sportvereine

Auch heuer erhalten die Buchloer Sportvereine nach dem einstimmigen Beschluss des Hauptausschusses eine Förderung. Die Gesamtfördersumme fällt in etwa genauso hoch aus wie im vergangenen Jahr und liegt erneut knapp unter 14.000 Euro für 17 Vereine. Die höchsten Fördermittel erhalten der VfL Buchloe (rund 5.700 Euro), der ESV Buchloe (circa 2300 Euro) und der SC Lindenberg (etwa 1.200 Euro). Die Vergabe der Gelder wird aus einem im Jahr 2016 festgelegten Fördersatz errechnet. Der besagt, dass Vereine mit 25 bis 39 Mitgliedern 125 Euro und Vereine ab 40 Mitgliedern 250 Euro als Grundförderung erhalten. Hinzu kommen sieben Euro pro Jugendlichem bis einschließlich 17 Jahre. „Es ist schön, dass die Sportvereine so viel Jugendarbeit leisten“, merkte Franz Nusser (CSU) an. Doch ohne die vielen Übungsleiter wäre dies nicht möglich. Auch für sie beschlossen die Ausschussmitglieder Zuschüsse. Sie fallen in diesem Jahr mit 21.000 Euro etwa 1000 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Bemessen werden sie anhand eines Fördersatzes von 160 Euro pro anerkannte Lizenz. So entfällt wiederum der größte Brocken von über 15.700 Euro auf den VL Buchloe, der knapp 100 Übungsleiterlizenzen hat. Der Verein mit den zweitmeisten Lizenzen (elf) ist der ESV Buchloe, der knapp 1.800 Euro erhält.

10.000 Euro mehr für Musikschule

Ebenso förderungswürdig wie der Sport sei auch die Musik, resümierte Bernd Gramlich (SPD) den folgenden Tagesordnungspunkt. Wie berichtet, beantragte die Musikschule der Buchloer VHS eine Erhöhung des städtischen Zuschusses. Er soll von derzeit 97.500 Euro auf 107.500 Euro ansteigen, um einen kostendeckenden Betrieb zu ermöglichen, der andernfalls trotz einer geplanten Gebührenanpassung um circa drei Prozent nicht zu erreichen sei. In der Haushaltssitzung im Juni hatten mehreren Stadträten noch die Begründungen für die Erhöhung gefehlt (wir berichteten) – dies holte Stadtkämmerer Peter Martin nun aber nach. Seit acht Jahren habe keine Gebührenanpassung mehr stattgefunden. Die Gebühreneinnahmen seien von knapp 125.000 Euro im Jahr 2014 auf heuer 140.000 Euro zwar gestiegen, doch insbesondere höhere Personal- (knapp 30.000 Euro mehr im Vergleich zu 2014) und Sachkosten (mit über 23.000 Euro doppelt so hoch wie 2014) rechtfertigten eine Zuschusserhöhung. Martin betonte, dass die Musikschule in den letzten Jahren stets „scharf und knapp“ kalkuliert habe. Durch eine Erhöhung des Staatszuschusses, Hilfen des Bundes sowie des Landes und Kurzarbeitergeld konnten die Corona-Jahre 2020 und 2021 überbrückt werden.



Auch Bürgermeister Pöschl sprach von einem sparsamen Wirtschaften der Musikschule und warb für eine Zuschusserhöhung. Sie gebe „Planungssicherheit für diese wichtige Einrichtung in der Stadt“ und würde „die sparsamen Jahre der Vergangenheit“ anerkennen. Auch Michaela Schilling (UBI) wies auf die streng geführte Kasse hin und sagte, die Musikschule habe einen höheren Zuschuss „vollkommen verdient“. Pöschl betonte, dass die etwa 180 Musikschüler von professionellen Musiklehrern unterrichtet würden, die allesamt ein Studium vorweisen könnten. Er halte es für optimaler, in Zukunft in kürzeren Zeiträumen nachzuziehen und verwies abermals darauf, dass der bisherige Betrag seit acht Jahren „eingefroren“ sei, die Welt sich aber insbesondere hinsichtlich höherer Personal- und Energiekosten weitergedreht habe. Eine jährliche Betrachtung der Zahlen befürworteten auch die Stadträte Thomas Reiter (FDP) und Gramlich. Mit den Begründungen des Kämmerers und des Bürgermeisters fiel der Beschluss über die Erhöhung des Zuschusses nun einstimmig, zustimmen muss allerdings auch noch der Gesamtstadtrat.