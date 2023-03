Solide Planung oder zu konservativ? Stadträte beziehen Position zum Haushalt 2023

Von: Felix Gattinger

Blick aufs Budget – Blick auf die Stadt: Ob ein Haushalt solide oder zu konservativ erscheint, hängt immer davon ab, wie man die weiteren Aussichten interpretiert. © Erwin Reiter

Kaufbeuren – Zu große Sparsamkeit und mehr Mut für Investitionen: Kaufbeurens Haushaltsentwurf für 2023 erntet bei seiner Verabschiedung am Dienstag durch den Stadtrat unterschiedliche Reaktionen. In den Haushaltsreden der Fraktionen pendelt das Urteil zwischen „solide und verantwortungsbewusst“ und „zu kurz gegriffen“.

Eine klare Lanze für die Wirtschaft brach Christian Sobl von der CSU-Fraktion. Der Haushalt zeige Verantwortungsbewusstsein und sei an realistisch umsetzbare Größen angepasst, konstatierte Sobl und lobte die finanziellen Leistungsträger des Stadtsäckels, die Gewerbetreibenden und anderen Steuerzahler. „Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse“, versicherte er und kündigte an, dass sich seine Fraktion von ideologisch ausgewählten Einzelthemen fernhalten werde, wobei er auf die aktuellen Forderungen der Arbeitnehmervertretungen anspielte. Soziale Verantwortung beginne beim Erhalt und Ausbau der Wirtschaft, so Sobl.



Belastung für künftige Generationen

Als „Stunde der Wahrheit“ bezeichnete der Zweite Bürgermeister und Fraktionssprecher der Grünen, Oliver Schill, die Verabschiedung des Haushalts. Hier würden Prioritäten gesetzt und festgelegt, was tatsächlich auf den Weg gebracht werde. „Klug handeln heißt weitsichtig handeln“, sagte Schill und kritisierte den aus Sparsamkeit reduzierten Investitionsplan dahingehend, dass dieser der kommenden Generation einen „Investitionsrucksack“ umschnalle, den diese in der Zukunft zusätzlich zu stemmen hätte.



Für die Freien Wähler stellte Peter Kempf den unzureichenden Einnahmen der Stadt ein hohes Verantwortungsbewusstsein bei den Ausgaben gegenüber. Auch lobte er die Diskussionskultur unter den verschiedenen Fraktionen im Stadtrat. Diese sei besser als auf Bundes- und Landesebene. Ferner würdigte er die Investitionen in Bildung und Betreuung sowie den Ausbau der Radwege und des ÖPNV.



Einen Verzicht auf Autos bezeichnete er als nicht realistisch. Künftig wolle sich seine Fraktion für mehr Wohnraum und auch für mehr sozialen Wohnungsbau einsetzen.



Mehr Mut mehr Vision

Weitgehend frei vom üblichen Polit-Vokabular waren die Einlassungen von Julia Bosse von der Generation KF, die auf die Kernfrage gerichtet waren: „Wie soll die Stadt in zehn bis zwanzig Jahren aussehen?“ Zentral ging es dabei um mehr Mut bei den Ausgaben für kulturelle Infrastruktur, Freizeiteinrichtungen und eine Belebung und Aufwertung der (Innen)stadt. Hier sei man zu lange auf Sicht gefahren, sagte Bosse und forderte neue Visionen zu den Themen Naherholung, Verkehrswende und Klimaneutralität. Kurz: Mehr Ausgaben für eine attraktivere Stadt.



Als zufrieden mit dem Investitionspaket äußerte sich Ernst Holy für die Kaufbeurer Initiative – gerade angesichts der schwachen Finanzkraft der Stadt im bayernweiten Vergleich. Seine Ausführungen rückten konkrete Maßnahmen in den Fokus, wie die Verbesserung der räumlichen Situation an der Grundschule Oberbeuren, die Umgestaltung von Heinzelmannstraße und Schraderstraße. Künftig forderte er eine Verringerung des Verkehrs in der Innenstadt und eine Erweiterung der Bestuhlung für die Gastronomie.



„Heißes Eisen Innenstadt“

In diesem Punkt traf Holy sich mit Catrin Riedl von der SPD-Fraktion: „Wir müssen das heiße Eisen Innenstadt endlich in die Hand nehmen“, sagte Riedl und mahnte den Nachholbedarf bei der Verkehrsinfrastruktur an, wobei sie auch den maroden Zustand des Hauptbahnhofs kritisierte. Vor diesem Hintergrund verstehe es die Bevölkerung nicht, warum es einen zusätzlichen neuen Bahnhalt brauche. Die Verwaltung, so Riedl, sei zu sparsam, vor allem im Baureferat.



Ohne Worte

Ohne einen eigenen Redebeitrag stellte sich die FDP-Fraktion hinter den Haushaltsplan der Stadt, weil sie ihre Positionen bereits durch die Ausführungen des Zweiten Bürgermeisters Schill vertreten sah. Auch Christian Köhler von der AfD stimmte dem Haushalt zu, bedankte sich für die Zusammenarbeit und verzichtete auf eine eigene Rede.



Einzige Gegenstimme

Einzig und allein Paul Meichelböck (Die Linke) verweigerte dem Haushalt seine Zustimmung. Er sei erst ein halbes Jahr lang im Stadtrat und überblicke das komplexe Zahlenwerk noch nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz übte Meichelböck Kritik an der Prioritätensetzung bei den Investitionen. Diese, so Meichelböck, fielen im Vergleich zu den Lippenbekenntnissen im Vorfeld zu schwach aus. Als Beispiele nannte er die unzureichende Umsetzung von Fuß- und Radwegekonzepten sowie den Ausbau der Kitas.



Kaufbeurens OB Bosse beschrieb die Finanzplanung der Stadt angesichts inflationsbedingter Mehrausgaben und steigender Energiekosten, Sozialausgaben und Unterbringungskosten als „Ausdruck des Bestrebens, trotz schwieriger Umstände in der Lage zu bleiben, auch künftig investieren zu können. Dies sei nur auf Grundlage einer soliden Finanzpolitik und dank gestiegener Steuereinnahmen sowie der weiterhin hohen Schlüsselzuweisungen möglich, so Bosse.