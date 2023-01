Hausmeister der Waaler Spielstätte gibt in der Passion den Judas

Von: Johannes Jais

Teilen

Hat zwei Schlüsselrollen inne: Rainer Popp. Er ist Hausmeister im Passionsspielhaus Waal. Und er gibt bei der Passion den Judas, der Jesus an die Hohenpriester verrät. © Jais

Waal – Das ist weder falsche Prophezeiung noch ein Zeichen tiefen Misstrauens, wenn jemand sagt, dass auch im Jahr 2023 wieder Verrat im Spiel ist. Bei den geplanten 20 Aufführungen zur Passion in Waal ist dies jedes Mal der Fall. Rainer Popp (42) schlüpft in die Rolle des Judas, der Jesus an die Hohenpriester verrät. Bei der Passion 2015 war er noch einer der Soldaten.

Doch Rainer Popp ist nicht nur Judas-Darsteller. Vor allem 2023 kommt ihm die Aufgabe eines wichtigen Türöffners zu. Er ist nämlich Hausmeister in der großen Spielstätte an der Theaterstraße mit der großen Bühne, dem knapp 600 Besucher fassenden Theatersaal, dem Foyer auf zwei Ebenen und den zahlreichen Nebenräumen.

Bei einem Pressetermin im Dezember wurden am Tisch Kelch und Dornenkrone gezeigt – als Symbol für das letzte Abendmahl und für den Kreuzweg. Draußen im Foyer hat der Hausmeister einen weiteren Tisch voller Werkzeuge aufgebaut. Ausgestellt waren Hammer, Zange, Folterstab, Strick, Kelch und gelber Hut, den der jüdische Hohepriester Annas aufsetzt.