88,69 Prozent: Wiederwahl des Gemeindeoberhaupts in Germaringen

Bucher bleibt Rathauschef

Von Klaus-Dieter Körber schließen

Germaringen – Seit Sonntagabend 18.45 Uhr ist es amtlich: Der alte und neue Bürgermeister der Gemeinde Germaringen heißt Helmut Bucher. 3.200 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl ihres Gemeindeoberhauptes aufgerufen. Zwar fiel die Wahlbeteiligung sehr gering aus, doch 88,69 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte der 50-Jährige auf sich vereinen. So zeigte sich Bucher am Wahlabend angesichts des großen Vertrauensbeweises seiner Gemeinde zufrieden und glücklich.

Mit 37 Prozent blieb die Wahlbeteiligung allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Zahl zeigt aber andererseits, dass eine gewisse Spannung bei dieser Bürgermeisterwahl von vornherein fehlte. Schließlich trat Helmut Bucher nach erfolgreichen Nominierungsveranstaltungen in den Ortsteilen Ober- und Untergermaringen sowie Ketterschwang als einziger Bewerber bei der Wahl zum Rathauschef an. Wenig überraschend, dass das Ergebnis entsprechend eindeutig ausfiel.

Tatkraft, Engagement, Durchsetzungsvermögen

Das war vor sechs Jahren bei der damaligen Bürgermeisterwahl in Germaringen noch anders. Seinerzeit gaben ganze 60 Stimmen zugunsten Buchers den Ausschlag für seinen äußerst knappen Wahlsieg. In den darauf folgenden Amtsjahren entpuppte sich aber der „neue“ Rathauschef als ein „Mann der Tat“, der anzupacken versteht. Nicht zuletzt mit den Großprojekten Schulsanierung und dem Neubau des Feuerwehrhauses zeigte Bucher schließlich Tatkraft, Engagement und Durchsetzungsvermögen.



Diese Eigenschaften will Bucher nun auch in seiner zweiten Amtszeit wieder voll einsetzen, schließlich warte auf ihn und den Gemeinderat noch eine Menge Arbeit. Mit Maß und Ziel sollen weitere Gewerbeansiedlungen und bezahlbarer Wohnungsbau angegangen werden. Dies alles dürfe, wie Bucher erklärte, die bestehende Infrastruktur nicht überfordern. Der dörfliche Charakter Germaringens müsse stets an erster Stelle stehen. Der geplante vierspurige Ausbau der B12 werde er weiterhin „im Auge behalten“. Mit einer Verbesserung des Fahrbahnbelags durch den Einsatz von lärmminderndem Asphalt konnte bereits ein erster Erfolg erzielt werden, berichtete der Rathauschef. Eine Verhinderung des Baus einer Rastanlage auf Germaringer Flur sei eine weitere Aufgabe.



Es bleibt jede Menge zu tun

Die solide und stabile finanzielle Lage der Gemeinde müsse weiterhin im Mittelpunkt stehen, meinte Bucher. Ganztagsbetreuung an den Schulen, Konzepte für Senioren und ärztliche Versorgung bezeichnete der Bürgermeister als weitere Aufgaben, die er mit dem Gemeinderat nun angehen werde.



Das ihm am Wahlsonntag ausgesprochene große Vertrauen und die dadurch zum Ausdruck gekommene Zufriedenheit mit seiner bisherigen und künftig anstehenden Arbeit sporne ihn zusätzlich an, seiner Gemeinde auch in einer zweiten Amtszeit mit vollem Einsatz zu dienen, betonte Bucher. So zeigte sich ein glücklicher und zufriedener Wahlsieger zum Abschluss eines für ihn erfolgreichen Tages.