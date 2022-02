Helmut Bucher für die Bürgermeisterwahl nominiert

Von: Klaus-Dieter Körber

Amtsinhaber Helmut Bucher wurde in den durchgeführten Nominierungsversammlungen mit jeweils großer Mehrheit als Kandidat für die anstehende Bürgermeisterwahl nominiert. © Körber

Germaringen – Seit 2016 ist Helmut Bucher als Nachfolger von Kaspar Rager, der aus Alters- und gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte, mit Bürgermeister der Gemeine Germaringen. Bewusst wurde dabei festgelegt, um die eingeleiteten Großprojekte wie Mittelschul-Sanierung und Neubau des Feuerwehrhauses erfolgreich abschließen zu können, die sechsjährige Amtszeit voll in Anspruch zu nehmen. Bei der letzten Kommunalwahl im Frühjahr 2020 stand deshalb keine Bürgermeisterwahl an. Am 8. Mai diesen Jahres ist es nun so weit und Germaringens Bürger sind aufgerufen zur Wahl ihres Gemeindeoberhauptes. Und der Amtsinhaber will Bürgermeister bleiben.

Bei den drei Nominierungsversammlungen der Ortsteile Ober- und Untergermaringen sowie Ketterschwang wurde Bucher mit jeweils überwältigender Mehrheit als Bürgermeisterkandidat nominiert. Neben den Freien Wählergemeinschaften hatte sich auch der Bürgerblock Obergermaringen für den Amtsinhaber entschieden. Die Initiative „Wir für Germaringen“ hatte Ankündigung, selbst auf entsprechende Aktivitäten zu verzichten.



In seinen Statements bei den einzelnen Versammlungen konnte Germaringens derzeitiger Rathauschef auf eine ganze Reihe von gelungenen und erfolgreich abgeschlossenen Projekten hinweisen. Dabei standen die neue Feuerwehrwache und die aufwendige Sanierung der Mittelschule ganz oben an. Wie der 50-Jährige verheiratete und in Untergermaringen lebende Familienvater dazu erklärte, wären diese umfangreichen und mit viel Aufwand erfordernden Baumaßnahmen der Hauptgrund dafür gewesen, dass man sich dafür entschieden habe, nicht im Rahmen der Kommunalwahl 2020 anzutreten, sondern erst nach erfolgreicher Fertigstellung dieser Projekte. Im Gespräch mit dem Kreisbote nannte Bucher hierfür eindrucksvolle Zahlen. So konnten die für Baumeister- und Fassadenarbeiten an der Mittelschule kalkulierten Mehrkosten in Höhe von rund einer Million Euro um 700.000 Euro gesenkt werden. Auch die einzuhaltende Bauzeit mit 14 Monaten sei für ihn eine riesige verwaltungstechnische Herausforderung gewesen, die nur unter vollem Einsatz möglich gewesen sei.



Auch der geplante vierspurige Ausbau der B12 habe viel Arbeit und Nerven gekostet – schließlich sei Germaringen hier in erster Linie voll betroffen. Einen entsprechenden Lärmschutz auf Germaringer Flur nannte Bucher als oberstes Ziel. Verbesserungen in diesem Bereich habe die Gemeinde bereits erzielen können. Wegen der geplanten Toilettenanlage und einem Parkplatz im Bereich Germaringens will Bucher mit den Verantwortlichen noch entscheidende Gespräche führen. In Kürze sei eine Aussprache mit dem jetzt dafür zuständigen FDP Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae vorgesehen.



Mit Maß und Ziel sollen weitere Gewerbeansiedlungen und bezahlbarer Wohnungsbau angegangen werden, wobei aber der dörfliche Charakter Germaringens stets an erster Stelle stehen müsse. Unter diesem Blickwinkel habedie Gemeinde auch das Neubaugebiet in Ketterschwang behandelt. Hier könne mit einem gewissen Stolz darauf hingewiesen werden, dass Bauzeitplanung und Erschließung, mit lediglich acht Tagen Verspätung, pünktlich eingehalten wurden. Die Ausschreibungen seien zum günstigsten Zeitpunkt verschickt worden. So konnten diese Arbeiten auch um 300.000 Euro günstiger abgeschlossen werden, so Bucher.



Trotz all dieser enormen Arbeitsfülle und Verantwortung –Bucher ist unter anderen auch noch Vorsitzender des Mittelschulverbandes Germaringen und des Abwasser-Zweckverbandes Wertach-Ost sowie Mitglied im Ostallgäuer Kreistag und im Gemeindetag Ostallgäu – liebt der gelernte Bankkaufmann, wie er dem Kreisbote versichert, seine Arbeit und verspüre nach wie vor große Lust zum Wohle der Gemeinde weiterzumachen. Der große Vertrauensbeweis und die dadurch zum Ausdruck gekommene Zufriedenheit mit seiner bisherigen Arbeit sporne ihn zusätzlich an, seiner Gemeinde auch künftig mit vollem Einsatz zu dienen. Schließlich wäre, wie Helmut Bucher abschließend voller Überzeugung erklärte, „Bürgermeister zu sein, kein Besitzzustand sondern eine Aufgabenstellung die leite“. Dankbar sei er auch über das große ihm entgegengebrachte Vertrauen und schloss das Gespräch mit den Worten: „Das größte Geschenk das man einem Menschen machen kann ist, dass man ihm vertraut!“

Abstimmung: Bürgerblock Obergermaringen: 64 stimmberechtigte Teilnehmer – 63 Stimmen für Helmut Bucher, eine Neinstimme

Wählergemeinschaft Untergermaringen: 38 stimmberechtigte Teilnehmer – 35 Stimmen für Bucher, eine Enthaltung, zwei andere Namensnennungen

Wählergeminschaft Ketterschwang: 73 stimmberechtigte Teilnehmer – 62 Stimmen für Bucher, zwei Enthaltungen und neun Neinstimmen