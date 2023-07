Kinder retten Amphibien am Kaiserweiher

Teilen

Unermüdlich auch bei Wind und Wetter: Rund 400 Kinder von Kaufbeurer Schulen halfen den Ehrenamtlichen vom Bund Naturschutz am Kaiserweiher beim Amphibiensammeln. © Foto: Wernicke/BN

Kaufbeuren – Lange hatten die Kinder verschiedener Schulen in Kaufbeuren in diesem Jahr auf die Hüpferlinge am Kaiserweiher gewartet. Mitte Juni war es dann endlich soweit. Die kleinen Frösche und Kröten, die sich aus den Kaulquappen entwickelt hatten, machten sich in Scharen auf den weiten Weg aus dem Wasser in die Wiesen und Wäldchen, in denen sie den Rest des Jahres über leben.

Viele Schulklassen mit insgesamt fast 400 Kindern machten sich gemeinsam mit den Helfern der Kaufbeurer Ortsgruppe des Bund Naturschutz auf und halfen mit, die Winzlinge sicher über die Straßen und Wege zu bringen. Die Kinder waren mit großer Begeisterung bei jedem Wetter dabei, ob Sonne oder Regen. Denn: Biologieunterricht macht in der freien Natur doch wesentlich mehr Spaß als im Klassenzimmer.



Die aktiven Helferinnen und Helfer vom Bund Naturschutz, die während der langen Amphibienwanderzeit täglich unterwegs zum Sammeln sind, waren sehr froh über die Unterstützung.



Die Amphibienpopulation am Kaiserweiher mit über 10.000 Tieren zählt zu den größten in Bayern. Es gelte daher nicht nur, so der Bund Naturschutz, den derzeitigen Zustand zu erhalten. Vielmehr sei eine grundlegende Verbesserung des Umfeldes durch ein langfristig angelegtes Biotopmanagement erforderlich.