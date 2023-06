Einsatz für Menschen in Not: Tag der offenen Tür bei humedica in Kaufbeuren

humedica-Sprecher Sebastian Zausch und humedica-Vorständin Heinke Rauscher freuen sich, interessierten Besuchern beim Tag der offenen Tür die Arbeit der Hilfsorganisation näherzubringen. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica am 24. Juni in die Goldstraße 8 in Neugablonz ein. Besucher haben die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, mit den Helfern ins Gespräch zu kommen und interessante Einblicke in die Arbeit der Organisation zu erhalten.

Rund um die große Lagerhalle wird es von 15 bis 18 Uhr ein umfangreiches Programm für die ganze Familie mit Vorträgen zu verschiedenen Themen geben. Interessierte erhalten etwa Antworten auf die Frage, wie ein Katastropheneinsatz abläuft oder wie humedica Kindern in Sri Lanka hilft, den Kreislauf von Armut und Abhängigkeiten zu durchbrechen.

„Wir wollen erlebbar machen, in welcher Situation sich die Menschen befinden, denen wir helfen – und zeigen, dass man schon mit wenigen Mitteln für Menschen in Not viel bewirken kann“, so humedica-Sprecher Sebastian Zausch. Dabei sei es wichtig, die Augen vor dem Leid nicht zu verschließen – etwa, wenn Frauen in Ostafrika unter unvorstellbaren Bedingungen ihre Kinder zur Welt bringen. „Mit unserer Arbeit können wir dazu beitragen, die Situation der Frauen und die Überlebenschancen der Kinder deutlich zu verbessern“, sagt humedica-Vorständin Heinke Rauscher.



Ein anderes Beispiel ist Sri Lanka, wo humedica seit 30 Jahren Kindern den Zugang zu Bildung ermöglicht. Durch kostenlose Nachhilfeeinrichtungen hilft ihnen die Organisation, einen Ausweg aus der Armutsspirale zu finden. Beim Tag der offenen Tür ist sogar eine Live-Schaltung nach Sri Lanka mit Einblicken in die Arbeit vor Ort geplant. Über die Einsätze nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien wird es Erfahrungsberichte geben.



Mit dem Event am 24. Juni will die Hilfsorganisation „nach außen tragen, wer wir sind und was wir machen“, so Zausch. Gleichzeitig will sich humedica aber bei den Spendern bedanken, welche die Hilfe erst ermöglichen und auch bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die ganzjährig für Menschen in Not im Einsatz sind.

Das Programm im Überblick: 15:00 Uhr: Begrüßung durch humedica-Vorstände und Oberbürgermeister Stefan Bosse

15:15 Uhr: Türkei – Wie ein Erdbebeneinsatz abläuft Interview und Einsatzbericht mit Einsatzkraft Anna Ertl und Afghanistan – Gesundheit trotz Armut Einblicke mit Afghanistan-Experte Andreas Dürr

16:15 Uhr: Türkei – Wie ein Erdbebeneinsatz abläuft Interview und Einsatzbericht mit Einsatzkraft Anna Ertl und Sri Lanka – Perspektive durch Bildung Live-Schaltung nach Sri Lanka mit Projektmanagerin Rebecca Groß 17:15 Uhr: Afghanistan – Gesundheit trotz Armut Einblicke mit Afghanistan-Experte Andreas Dürr und humedica – humanitäre Hilfe im Wandel – die humedica-Vorstände berichten