Nach heftigem Sturm: Hohe Borkenkäfer-Gefahr in Ostallgäuer Wäldern

Forstdirektor Stephan Kleiner, Wolfgang Guggenmos (FBG Markt­oberdorf), Gabi Schmölz, (FBG Füssen) und Karlheinz Sobek (FBG Kaufbeuren) untersuchen eine abgebrochene Fichte. © AELF

Landkreis – In den Wäldern des Ostallgäus herrscht derzeit eine hohe Borkenkäfergefahr. Verschärft wird die Situation durch den Gewittersturm in der vergangenen Woche. Die Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) Füssen, Kaufbeuren und Marktoberdorf rufen daher gemeinsam mit der Bayerischen Forstverwaltung die Waldbesitzer auf, ihre Wälder auf Gewitterschäden und Borkenkäferbefall zu kontrollieren.

„Wir haben derzeit eine gefährliche Situation in unseren Wäldern“, so Forstdirektor Stephan Kleiner von der Bayerischen Forstverwaltung. „Einerseits fliegen diese Tage die jungen Borkenkäfer aus, andererseits hat der Gewittersturm in der vergangenen Woche im ganzen Ostallgäu Fichten abgebrochen oder umgeworfen. Die Borkenkäfer finden dadurch ideale Brutstätten, um sich zu vermehren.“ Gabi Schmölz, Vorsitzende der FBG Füssen ergänzt: „Hinzu kommt, dass die Bäume durch die große Hitze und anhaltende Trockenheit geschwächt und damit anfälliger sind.“ Denn das natürliche Abwehrsystem durch Verharzen der Käfer funktioniert bei geschwächten Fichten nicht mehr.

„Die Waldbesitzer sollten jetzt zeitnah die durch den Sturm geschädigten Bäume aufarbeiten“, so Karlheinz Sobek von der FBG Kaufbeuren. Die Waldbesitzer sollten dabei umsichtig arbeiten, da nach wie vor durch den Sturm abgebrochene Äste, Kronenteile oder angeschobene Bäume unvermittelt herabstürzen können.

Entwurzelter Baum im Haken, Kaufbeuren: Allein schon die 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kaufbeuren, Neugablonz, Hirschzell und Oberbeuren hatten 19 Einsätze zu leisten. © Foto: Günter

Wolfgang Guggenmos von der FBG Markt­oberdorf rät: „Die aufgearbeiteten Fichtenstämme sollten baldmöglichst aus dem Wald gefahren und mit einem Mindestabstand von 500 Meter zum nächsten Fichtenbestand gelagert werden.“

Gewittersturm wütet auch im Wald

Der Gewittersturm am Abend des 11. Juli hat in den Wäldern im ganzen Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren seine Spuren hinterlassen. Es gibt viele Einzelwürfe, zum Teil wurden die Bäume aber auch flächig umgeworfen oder abgebrochen. Besonders betroffen sind der mittlere und der nördliche Landkreis. Von den Baumarten hat es vor allem Fichten, aber auch Laubbäume wie Buchen oder Eschen erwischt. Auffällig ist, dass viele Bäume einfach abgebrochen sind.

Akute Gefahr der Massenvermehrung

Borkenkäfer können sich in Massen vermehren und ganze Wälder schädigen. Für die Borkenkäferbekämpfung erhalten die Waldbesitzer finanzielle Unterstützung durch die Staatsregierung. Beratung und Unterstützung erhalten die Waldbesitzer bei den Revierleitern des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Mehr Infos sind zu finden unter www.aelf-kf.bayern.de.

