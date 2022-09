Rally-Obedience: Marktoberdorferin plaziert sich mit ihrer Hündin bei Bayerischer Meisterschaft

So sehen Sieger aus: Petra Mittermayer mit ihrer Alina vom Hundesportverein Marktoberdorf. © Bohnert

Marktoberdorf – Hundesport auf Meister-Niveau: Am vergangenen Wochenende fand in Marktoberdorf die Bayerische Meisterschaft in der Disziplin Rally-Obedience (RO) statt. Aus dem gesamten Bayerischen Raum waren 83 vierbeinige Teilnehmer am Start, die sich für diese Meisterschaft qualifiziert hatten.

Ausgerichtet wurde diese Meisterschaft vom Bayerischen Landesverband für Hundesport (BLV), vertreten durch Hartmut Preuß, Vize-Präsident des BLV und Vera Mayer, Obfrau für Rally-Obedience im BLV. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des 1. Bürgermeisters von Marktoberdorf Dr. Wolfgang Hell.

Gestartet wurde in vier Klassen. Bei den Senioren siegte Roswitha Pleyer mit Mia vom GSV Königsbrunn, vor Susanne Schweizer mit Merlin vom PSV Oberstdorf und Petra Mittermayer mit Alina vom Hundesportverein Marktoberdorf. Sieger in der Obedience-Klasse 1 wurde Manuela Heublein mit Mila vom HSG Franken-Schnauzen.

Die Klasse 2 gewann Karin Maisch mit Josie vom PSV München. Den 3. Platz in der RO-Klasse 3 errang Jake mit Andrea Dorner vom HSV Marktoberdorf (siehe Foto). Da gewann Gabi Weiß mit Chili aus Vilsbiburg. Sieger in der RO Klasse 2-Jugend wurde Angelina Scranlin mit Mailo vom AHV Gerolzhofen.