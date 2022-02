Idee für automatisierten Shop stößt auf Zustimmung

Von: Mahi Kola

Unbemannte Stores gewinnen zunehmend an Bedeutung: Ein solcher automatisierter Supermarkt könnte bald im ehemaligen Baumarkt an der Füssener Straße entstehen. © Kola

Kaufbeuren – In einem „Supermarkt der Zukunft“ könnten schon bald die Bewohner eines Kaufbeurer Stadtteils einkaufen, denn im ehemaligen V-Baumarkt in der Füssener Straße würde die Firma Georg Jos. Kaes aus Mauerstetten (V-Märkte) gerne einen automatisierten Lebensmittelmarkt eröffnen. Das neue Konzept soll die Nahversorgung der Menschen in Stadtteilen und ländlichen Gebieten revolutionieren. Im Bauausschuss stieß die Idee auf rege Zustimmung.

Das Gremium stand dem Projektgedanken des Unternehmens positiv gegenüber und stellte eine Genehmigung des Vorhabens mit einer maximalen Verkaufsfläche von 550 Quadratmetern in Aussicht. Dem Konzept zufolge soll der neue Supermarkt mit wenig beziehungsweise ohne Personal auskommen. Die Kunden bedienen sich in den Regalen und scannen die ausgewählte Ware dann an einer SB-Kasse, um zu bezahlen. Genaueres stehe momentan noch nicht fest, das Unternehmen befinde sich mitten in den Planungen. Auch, ob Öffnungszeiten bis 22 oder gar 24 Uhr möglich wären, gelte es zu prüfen – laut geltendem Ladenschlussgesetz wären aktuell Öffnungszeiten werktags von 6 bis 20 Uhr zugelassen.

Die Zukunft des Einkaufens

Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten wurde dabei von mehreren Stadträten geäußert. So regte Ernst Schönhaar (CSU) an, diese wenigstens auf 22 Uhr zu erweitern, zumal er das als wichtigen Schritt sah, den „Umsatz hierzubehalten“, und nicht an die Internetshops zu verlieren. Am Beispiel der USA mit ihren 24-Stunden-Läden sehe man, was in Sachen modernes Einkaufen möglich sei.



Schönhaar sah das verkäuferlose Einkaufen bei Produkten, die ohne Beratung auskommen, als Zukunft: In Kaufbeuren sei ein solcher Laden „der erste Schritt zu einem neuen Einzelhandel“. Auch Johannes Böckler (CSU) freute sich über eine Realisierung des Markts, um einem Objekt, „das seit Jahren brach liegt“ neues Leben einzuhauchen. Er sehe im Sortiment auch keine Konkurrenz zum Angebot der Innenstadt. Robert Klauer (KI) hob positiv hervor, dass es sich um einen regionalen Anbieter handelt. Catrin Riedl (SPD) begrüßte die Möglichkeit der Nahversorgung für die Bürger, die in der Nähe leben. Laut Gutachten des Büros Dr. Heider leben in einer fußläufigen Entfernung von zehn Minuten vom geplanten Standort rund 750 Einwohner. Der Markt wäre im südlichen Bereich der Füssener Straße der einzige Lebensmittelversorger. Was die verlängerten Öffnungszeiten angehe, hänge es laut Oberbürgermeister Stefan Bosse von der Initiative des Betreibers ab, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.