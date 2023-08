Teilen

Kaufbeuren/Landkreis – Die IHK-Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen haben kürzlich wieder 31 Unternehmerinnen und Unternehmer in die IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu gewählt. Das regionale Unternehmensparlament der IHK Schwaben werde in den kommenden fünf Jahren das Gesamtinteresse der rund 15.000 IHK-Mitgliedsunternehmen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu vertreten, teilt Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Allgäu mit.

Stattgefunden hatte die IHK-Wahl im Juli. Von den IHK-Mitgliedsunternehmen gewählt werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben, die alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungs- und zugleich Kammerbezirks abdecken. Mitte Oktober findet die konstituierende Sitzung des Unternehmensparlaments statt, in der der Vorstand sowie die künftigen acht Mitglieder der IHK-Vollversammlung gewählt werden.



42 Prozent der Regionalversammlungsmitglieder wurden erstmals ins regionale IHK-Gremium gewählt, bei einem Frauenanteil von 13 Prozent. „In der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu engagieren sich Vertreter aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Die Vielfältigkeit der Zusammensetzung ist das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit und bildet die Basis für die optimale Vertretung des Gesamtinteresses der Allgäuer Wirtschaft“, sagt IHK-Regionalgeschäftsführer Björn Athmer über das neugewählte Gremium.



IHK-Präsident Gerhard Pfeifer erklärt anlässlich der Wahl: „Die IHK-Regionalversammlung ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft. Das ehrenamtliche Engagement ihrer 31 Mitgliedsunternehmen zielt darauf ab die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Allgäu zu stärken.“

Mitglieder der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren/Ostallgäu 2023 bis 2028

• Mitglieder Wahlgruppe Industrie:

Ingrid Bussjäger-Martin (AGCO GmbH, Marktoberdorf), Peter Leo Dobler (Dobler GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Kaufbeuren), Stefan Fritz (Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH, Kaufbeuren), Harald Hertweck (Endress+Hauser Wetzer GmbH & Co. KG, Nesselwang), Rudolf Hörmann (Rudolf Hörmann GmbH & Co.KG, Buchloe), Frank Jakob (Ott-Jakob Spanntechnik GmbH, Lengenwang), Udo Lademann (Deckel Maho Pfronten GmbH), Ferdinand Mayr (Chr. Mayr GmbH & Co. KG, Mauerstetten), Armin Rehle (Albert Frey AG, Wald), Kai Schmidt (J.M. Gabler-Saliter Milchwerk GmbH & Co. KG, Obergünzburg), Wolfgang Sochor (HAWE Hydraulik SE, Kaufbeuren) und Sonja Wiedemann (Sensor-Technik Wiedemann GmbH, Kaufbeuren).



• Mitglieder der Wahlgruppe Handel und Tourismus:

Johanna Eggensberger (Eggensberger OHG, Füssen), Markus Hein (Markus Hein Damen- und Herrenmoden KG, Kaufbeuren), Christoph Hermann (Georg Jos. Kaes GmbH, Mauerstetten), Christian Karner (Karnbach Gastro GmbH, Kaufbeuren), Heinrich Mayr (Heinrich Mayr Landmaschinenhandel, Eggenthal), Jons Menzel (Buchhandlung Werner Menzel e.K. Inh. Jons Menzel, Kaufbeuren), Niko Stammel (B. Stammel GmbH & Co. KG, Buchloe).

• Mitglieder der Wahlgruppe Dienstleistungen:

Thomas Denninger (Thomas Denninger Hard- und Software TD Computer, Mauerstetten), Florian Hausmann (Bewegungsflow Consulting GmbH & Co. KG, Stötten), Christian Heiserer (Christian Heiserer Handelsvertretung und Versicherungsbüro, Stöttwang), Christoph Huber (VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG, Kaufbeuren), Susen Knabner (SGK Treuhand GmbH, Kaufbeuren), Dr. Markus Knestel (Knestel Technologie & Elektronik GmbH, Untrasried), Thomas ­Konter (mooser ingenieure gmbh & co. kg, Kaufbeuren), Christian Meis (Online-Info Service GmbH, Kaufbeuren), Benedikt ­Tobias Roßmann (Spedition Ansorge GmbH & Co. KG, Biessenhofen), ­Christian Sobl (Wohnungsbaugeno. Gablonzer Siedlungswerk Kaufbeuren eG), ­Tobias Streifinger (Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren) und Franz Widmann (Südcert Qualitätssicherungssysteme GmbH, Marktoberdorf).