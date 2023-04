Illegales Autorennen in Buchloe

Polizei ermittelt

Buchloe – In der vergangenen Nacht wurde eine Streife der Buchloer Polizei Augenzeuge eines illegalen Autorennens zwischen Buchloe und Amberg. Gegen die beiden jungen Fahrer (20 und 22), die teils 60 km/h zu schnell unterwegs waren, wird nun strafrechtlich ermittelt.

Gegen Mitternacht hatten die Polizisten in der Amberger Straße zunächst zwei hintereinander fahrende Autos beobachtet. Eines der Fahrzeuge sei mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Schlangenlinien gesteuert worden, teilt die Polizei mit. Nach dem Kreisverkehr ging´s dann so richtig los, beide Fahrer traten plötzlich ordentlich aufs Gaspedal. Laut Polizei zeigte die Geschwindigkeitsanzeigetafel innerorts knapp 100 km/h an.

Und auch, als es aus Buchloe raus ging, waren beide Autos viel zu schnell unterwegs: Die gefahrene Geschwindigkeit soll zwischen 140 und 160 km/h betragen haben. Letztlich rasten die Autos in den Ortsbereich Amberg hinein. Einer der Beteiligten musste links an einer Verkehrsinsel vorbeifahren, um einen Unfall zu vermeiden.

In Amberg konnten die Autofahrer – ein 22-Jähriger und eine 20-Jährige – dann angehalten werden. Anzeichen für Alkohol oder Drogen gab es bei den beiden nicht. Gegen sie wird unter anderem strafrechtlich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.