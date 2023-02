Oberdorfer Fasnachter bringen schillerndes Spektakel auf die Bühne

Von: Angelika Hirschberg

Fasnacht Unterwasser in Marktoberdorf: Sie retten den „Ette“ und legen dabei manch bunten Fisch an die Angel. © Hirschberg

Marktoberdorf – Wo, wenn nicht bei der Oberdorfer Fasnet, wird ein Unterwasser-Hotel im Ettwieser Weiher gebaut? Wo, wenn nicht dort, wachsen Eiszapfen im Hallenbad und Tunnel in den Bergen? Wo, wenn nicht auf der bunten Modeon-Bühne, gibt‘s Strom zum „Selber Kurbeln“ und die letzte Dosis Impfstoff frei Haus?

Mit einem grandiosen fast vierstündigem Spektakel feierten die Oberdorfer Fasnachter vor ausverkauftem Haus die Rückkehr der Heiterkeit und der bissigen Satire. Lachsalven und stehender Applaus krönten einen Abend, an dem jede Krise auf die Spitze getrieben, kein Fettnäpfchen ausgelassen und die Prominenz gehörig durch den Kakao gezogen wurde.

Besser wird‘s it!

Ist schon „alles g‘redt?“, fragen sich die Kneischter Hansjörg Kögel, Martin Barth, Uli Bayrhof und Wolfi Bolz mit mürrischer Einsilbigkeit und wollen gleich wieder kehrt machen. Natürlich nicht! Immerhin hat die Fasnacht für zwei lange Jahre pausieren müssen. Genug ist seitdem passiert, was den Spott und Spaß geradezu beflügelt. So kommt es, dass Hausmeister Walter Sirch die Kostümkiste auszumisten hat und „den Indianer, Eskimo und Chines´ “ kopfschüttelnd aus der Faschingsgarderobe verbannt. Auch Fatma (Vanessa Puttner), die türkische Rathaus-Putzfrau, räumt auf mit Rollen-Klischees und beschließt gutgelaunt zu studieren – wie alle „was mit Medien“. Um ihr aufgeräumtes Bett bangen lediglich die adretten Bachmuscheln (Isabell, Sarah und Vanessa Puttner). Sie zeigen sich mit allen Wassern gewaschen und suchen am Ende doch Zufluss – ähm, Zuflucht im Ettwieser Weiher.



Hilfe in jeder Lebenslage verspricht wie jedes Jahr das Duo Dr. Sabine Sprich und Tobias Guggemos, die im Gesundheits­amt das Telefon mit Ostallgäuer Schlagfertigkeit hüten. Selbstredend, dass mit Stichelei nicht gespart wird, am Gesundheitsminister „Chief“ Holetschek, der Landrätin („ist mal wieder beim Friseur“) und natürlich an „Kaufbeura“.



Erleuchtung naht erst, als die Altfasnachter am Windrad kurbeln und so – auf Anordnung des sparsamen Bürgermeisters – Licht zum Publikum bringen. Oder als Goldfisch Manfred im herrlichen Finale zur Rettung der Bachmuscheln den Ettwieser Weiher mitsamt seiner Unterwasserwelt kaufen will. Er träumt vom Unterwasser-Musical „Ettlantis“ mit Karpfen-Chor und Italo-Hai und verdreht nicht nur Neptun und dem Klobunzele den Kopf.



Am Ende gab‘s es nicht nur Applaus für eine grüne Welle entlang der Straße nach Thalhofen, sondern vor allem für die Fasnachter rund um Vanessa Puttner, Wolfi Bolz, Willi Staud, Manuel Mayerle und Christoph Küster, die sich in diesem Jahr an die Realisierung eines echten Faschings-Höhenflugs zwischen Revue und Allgäuer Bodenständigkeit gemacht hatten.



Bis Samstag, 18. Februar, finden die Fasnachtsabende täglich um 20 Uhr im Modeon Marktoberdorf statt. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.