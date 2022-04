„Dein Smartphone, deine Entscheidung“

Kaufbeuren ist so sicher wie seit 15 Jahren nicht

Von: Selma Höfer

Der Leiter der Polizeiinspektion Kaufbeuren, Markus Ziegler (Mitte), sein Vize Markus Mükusch (li.) und der Chef der Kriminalpolizei, Andreas Buchmiller. © Höfer

Kaufbeuren – In Kaufbeuren ist es sicher. So sicher wie seit 15 Jahren nicht. Das geht aus den Zahlen hervor, die Polizei und Kripo am Mittwoch vergangener Woche präsentierten. Die Statistik 2021 zeigt, dass es 238 Straftaten weniger gab als im Vorjahr. Insgesamt gab es weniger Gewaltkriminalität, weniger Diebstähle und weniger Drogendelikte, dazu eine überdurchschnittlich hohe Aufklärungsquote. Dennoch verzeichnet die Polizei eine unschöne Tendenz: Die Entwicklung der Internet-, und Cybercrime-Kriminalität beunruhigt die Beamten.

Zwar seien die Zahlen teilweise durch coronabedingte Einschränkungen beeinflusst, dennoch bewerte die Kaufbeurer Polizei den Rückgang der Kriminalfälle als positiv, sagte der stellvertretende Inspektionsleiter der Kaufbeurer Polizei, Markus Mükusch. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, sei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion fast um die Hälfte geringer als im Bundesdurchschnitt. Trotz Bevölkerungswachstums habe es 2021 im 15-Jahresvergleich fast 1.000 Straftaten weniger gegeben. Erwähnenswert sei, dass rund 80 Prozent der Fälle im Stadtgebiet passierten.

Verschiebung ins Netz

Nicht in die Erhebung fließen allerdings all jene Taten ein, die im Internet und über moderne Techniken wie Messenger-Dienste stattfinden. Kripo-Chef Andreas Buchmiller zufolge, registrierten die Ermittler 161 solcher Fälle. Die Problematik dabei: Es kann kein Tatort ermittelt werden. Für die Täter sei das Geschäft sehr lukrativ, sagte der Kriminalhauptkommissar. „Da wird so viel Geld verdient, aber nur ein Bruchteil wird zur Anzeige gebracht“, bedauerte Buchmiller. Die Dunkelziffer liege sehr viel höher. Es handle sich dabei fast nur um Vermögens- und Fälschungsdelikte, die bei den Kaufbeurer Beamten zur Anzeige gebracht wurden. 47 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Buchmiller und seine Kollegen betonten dabei: Wer eine verdächtige Nachricht, egal ob per E-Mail, Whatsapp oder über andere Dienste bekomme, könne jederzeit bei der Polizei anrufen.



Unbedingt um Hilfe bitten, das sollen auch jene, die von unbekannten Personen mit unseriösen Forderungen angerufen und bedrängt werden. Zwar waren Callcenterbetrugsfälle rückläufig, doch ließen sich Verbrecher immer wieder neue Tricks einfallen, um unbedarften Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Im vergangenen Jahr habe es vermehrt Enkeltrick- und Schockanrufe gegeben. Trotz diverser Präventionsmaßnahmen erbeuteten die Betrüger rund 65.000 Euro. „Ich möchte die Dunkelziffer gar nicht wissen“, warf Polizeichef Markus Ziegler ein. Viele Opfer würden ihren Verlust aus Scham stillschweigend hinnehmen. Immerhin, berichtete Buchmiller, habe die Kripo im vergangenen Mai eine junge Frau auf frischer Tat ertappt und sie, wie auch einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. „Die junge Dame stand bereits vor der Haustür einer Seniorin, die dann doch misstrauisch wurde und sich bei der Polizei meldete.“ Die Beamten betonten dabei nochmals: „Die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an. Polizisten fordern Sie auch nie auf, Wertgegenstände und Schmuck zu übergeben.“

„Dein Smartphone, deine Entscheidung“

Da viele der mutmaßlichen, häufig sehr jungen Täter im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung nicht wissen, womit sie es zu tun haben, versuchte die Polizei auch bei den Straftaten in diesem Bereich auf Prävention zu setzen. Die Zahl dieser Delikte stieg 2021 laut Mükusch und Buchmiller weiter an. In ganz Kaufbeuren gab es 79 Fälle. Meist gehe es dabei um kinderpornographische Inhalte. Mit plus 23 Fällen kletterte dieser Wert auf den höchsten seit 15 Jahren. „81 Prozent der Tatverdächtigen sind Kinder und Jugendliche“, erwähnte Mükusch. Die Kampagne „Dein Smartphone, deine Entscheidung“ soll helfen, die zunehmende Verbreitung von kinderpornoghrafischen Dateien in Chatgruppen einzudämmen.



„Fast Dreiviertel aller zur Anzeige gebrachten Straftaten konnten geklärt werden“, berichtete Mükusch. Es hätte hier mit 74,6 Prozent Aufklärungsquote im Zuständigkeitsbereich der PI zwar einen leichten Rückgang gegeben, dennoch seien die Polizeibeamten „sehr zufrieden“. Die Aufklärungsquote liegt deutlich über dem Bundesschnitt (58,7 Prozent) und dem des Freistaats (66,9 Prozent). „Das kann die Kriminalpolizei noch toppen“, sagte Buchmiller stolz. 80,6 Prozent der Fälle haben er und seine Ermittler aufgeklärt. Von 361 registrierten Straftaten waren das 291. Die Quote liegt hier ebenfalls über dem Durchschnitt Bayerns mit 69 Prozent. Bei den Gewalttaten habe die Kripo sogar eine sagenhafte Aufklärungsquote von 100 Prozent, fuhr Buchmiller fort.



Rückgang der Gewaltdelikte

Der Rückgang bei der Gewaltkriminalität, also Mord, Totschlag, Vergewaltigung und (schwere) Körperverletzung, sei für das „subjektive Sicherheitsempfinden“ in der Stadt ein wichtiger Faktor, sagte Mükusch. Im Zuständigkeitsbereich der PI habe es 95 Delikte (- 44) gegeben, im Stadtgebiet waren es 74. Ebenfalls der niedrigste Wert seit 15 Jahren. „Glücklicherweise hatten wir letztes Jahr keinen Mordfall zu verzeichnen“, fügte Buchmiller hinzu. Fast 25 Prozent der Tatverdächtigen seien alkoholisiert gewesen. „Alkohol ist ein Katalysator für Gewalt“, erklärte Mükusch. Auch bei Übergriffen gegen Polizeibeamte „standen fast 75 Prozent der Angreifer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. 32 Mal „hatten die Kollegen draußen damit zu kämpfen“, sagte der stellvertretende Inspektionsleiter.

Mehr Brandstiftungen

Hervorzuheben sei, dass es mehr Brandstiftungen gegeben habe, sagten sowohl Buchmiller als auch Mükusch. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um fünf auf zwölf Fälle im Zuständigkeitsbereich der PI, im Stadtgebiet waren es sieben (+ drei). Die Kripo hatte mit 18 Brandstiftungsdelikten sogar doppelt so viele als 2020. Die Hälfte habe aufgeklärt werden können, so Buchmiller. Dazu gehöre der Brand im Färberwinkel, bei dem die Ermittlungen bereits abgeschlossen waren, es jedoch noch einen erneuten Ermittlungsauftrag der Staatsanwaltschaft gegeben habe. Mehr könne er nicht dazu sagen.



Nennenswert sei auch der Rückgang von Drogendelikten (178, davon waren 155 im Stadtgebiet), bei Diebstählen und dass es weniger Einbrüche und Einbruchsversuche gab. Auch die häusliche Gewalt ging nach 2020 wieder etwas zurück. Diese Tendenzen könnten im Zusammenhang mit den Corona-Einschränkungen stehen, sagte Mükusch.